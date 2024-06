Famílies empresarials

Creat: Actualitzat:

Les Trobades al Pirineu d’enguany han tornat a estar a l’altura que els correspon. Grans ponents, auditori de qualitat i un gran tema per debatre. El “lideratge amb propòsit” ha estat l’argument d’aquesta 35a edició en què els empresaris assistents dijous i divendres a la Seu d’Urgell l’escoltarem en les diferents ponències. Com és habitual en mi, la taula Experiències d’èxit en clau lleidatana moderada per la periodista Anna Gómez va ser la que més em va encisar. L’organització va apostar per la paritat, que representin la diversitat identitària del territori i que almenys una pertanyi l’agroindústria. El cas de l’andorrana Motocard (amb inicis a Solsona) va demostrar com s’ha adaptat a les necessitats que han tingut els darrers 40 anys els apassionats a les motos. Important la implantació a internet i les xarxes, i la potent internacionalització. La paperera Alier de Rosselló també és un exemple de com al llarg de 6 generacions han anat superant les adversitats que els sorgien, i com cada membre ha tingut present la implicació amb el territori i amb l’equip humà de la companyia. El futur passa per la sostenibilitat, gràcies a una important ajuda dels Next Generation que els permetrà ser una de les plantes més “netes” i amb més baix consum del país. Els urgellencs Semillas Fitó porten des del 1880 innovant en el món de les llavors gràcies a l’escolta constant de les necessitats dels seus clients i com internament han promocionat el lideratge a l’equip humà. Finalment, el grup aneuenc Cervós va explicar-nos com des del seu arrelament al Pirineu lleidatà han creat un hòlding empresarial que s’ha anat adaptant al llarg dels 60 anys d’història. Des dels inicis amb serveis a la ramaderia, l’aposta pel turisme fins a acabar al sector de la construcció. Sempre centrant-se en el progrés de la seva regió, donar oportunitats a les famílies que hi viuen i enfortir el benestar del territori. Tots 4 casos aquest any han estat exemples d’empreses que han preservat els valors familiars. En moments d’incertesa com l’actual, de moltes vendes i fusions, és de rigor felicitar l’organització per facilitar l’escolta de casos que creixen fora de casa nostra i que són ambaixadors de la cultura empresarial lleidatana arreu del món.