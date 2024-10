Lideratge, rellevància i prestigi

Creat: Actualitzat:

El president de la Cámara de Comercio de España i president d’honor de Freixenet, Josep Lluís Bonet, la setmana passada va visitar-nos a la Cambra de Comerç de Lleida. De Bonet podrem estar d’acord en alguns aspectes i en d’altres segurament que no, però ningú dubta que, quan parla, cal escoltar-lo plenament. Ha estat una persona que ha destacat pel seu treball, el seu talent i la seva tenacitat; la seva vocació de servei cap a la col·lectivitat, tant com a docent, empresari o líder d’institucions; també per la seva defensa en la col·laboració publicoprivada, i la convicció en què empresa i universitat han de tenir una relació molt estreta.Com a català, molts podrem discrepar pel seu posicionament pel “curtcircuit” que ha viscut Catalunya durant la darrera dècada per culpa del “procés”. Però ara, cal tenir molt present la seva prèdica sobre què s’hauria de fer davant del canvi de govern al Palau de la Generalitat. Catalunya és una potència que continua existint, però cal recuperar el lideratge, la rellevància i el prestigi que ostentava en un passat. Catalunya ha de tornar a ser líder a Espanya i a Europa; i la seva burgesia ha de tornar a ser emprenedora creant projectes rellevants a la societat. Davant d’aquestes condicions, les administracions han de cooperar amb les empreses (que tenen un paper clau com a creadores de riquesa, treball i benestar a la comunitat) a fi que tot això succeeixi.Bonet va venir a Lleida el dia en què s’inaugurava la Fira de Sant Miquel i va advertir del paper fonamental que tenen les fires. Són espais d’innovació i d’internacionalització de les petites i les mitjanes empreses, factors imprescindibles per al creixement, i en especial de l’agroalimentari. I del nostre territori, el president de les cambres espanyoles també s’ha mostrat receptiu a cooperar per tal que l’agricultura i la ramaderia lleidatana es promocionin en els mercats mundials. Exemples com aquest, de buscar aliats en altes institucions del país, és el que han de fer administracions i entitats locals. Cal tenir còmplices en alts estaments i fer que, de Lleida, se’n parli. El nostre futur econòmic i empresarial va d’això, d’apostar pel creixement de les empreses i de tenir una bona representació als principals fòrums de decisió del país.