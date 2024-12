Prim i ben mirat

Creat: Actualitzat:

Anys enrere molts sabien que en un estudi de Prat de la Riba hi havia un fotògraf que era el més desitjat per a fer fotos d’empresa, esdeveniments o estudi. Fotògrafs actuals i apassionats d’aquest invent nascut el 1826 han passat per les seves aules de formació. És el pare d’algunes de les instantànies més icòniques de la Lleida dels darrers anys. 15 llibres, exposicions o 25 fotos seves que va comprar el MNAC per a la seva col·lecció d’art contemporani. Fins i tot, alguns dels guanyadors dels principals certàmens de bellesa han estat descoberts per ell. I ara, un cop arribat als 50 anys d’exercici, era el moment de retornar a Lleida tot allò que li ha donat. Toni Prim (Lleida, 1956) ha cregut que amb la publicació d’un “senyor” llibre amb més de dos centenars de retrats de personatges que d’alguna manera o altra hem estat importants en la seva vida, obtindria aquest retorn. Coneixent-lo, crec que no li haurà estat gens fàcil triar qui havia de sortir i qui no a Instants d’un temps 1974-2024. Al seu arxiu de 70.000 negatius i 400.000 arxius digitals hi ha més de 1.000 persones que ha retratat al llarg d’aquestes cinc dècades. En Toni és una persona que transmet felicitat, plena de bonhomia, que ha repartit molts favors i que conté una gran dosi de sensibilitat. Les fotos del llibre tenen “ànima”, sorgides de la intimitat entre el fotògraf i el fotografiat. I demostren dos grans dots que té aquest professional: la passió i l’espera. El Toni ha estat una persona amb gran dedicació a la seva feina, ha defensat la condició professional dels seus companys i s’ha preocupat pels aspectes de progrés en la tècnica fotogràfica. Recordo com, en el moment de la implantació d’internet, va ser de les primeres persones a Lleida que va innovar en com podia evolucionar el rodet cap a la fotografia digital. Amb la seva trajectòria i amb aquesta publicació en Toni referma la seva dimensió de fotògraf d’ofici i complet que sempre ha tingut. Sincerament, els recomano la compra d’aquest llibre i que el guardin per sempre. En un moment en què fem fotos per a tot, cal enaltir la figura del Toni Prim. Ell ha estat notari de tot allò que ha succeït a Lleida durant el seu temps. Gràcies a ell i a tots els seus treballs pel dia de demà tindrem memòria i referències del que ha succeït a casa nostra.