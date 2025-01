Creat: Actualitzat:

La majoria encetem un nou any amb la salutació de gaudir de salut, diners i amor per beneir-nos contra futures circumstàncies adverses. Fa uns anys que els de la meva generació vàrem viure fascinats l’arribada de l’any 2000. Anomenar segle XXI era sinònim de ciència-ficció. Ens imaginàvem autopistes aèries amb cotxes voladors i naus espacials. No sabíem que el canvi més important de les nostres vides seria una cosa anomenada Internet i que ha resultat ser la revolució més gran després de la màquina de vapor. El cas és que ja entrem al 2025 i això vol dir que ens hem polit una quarta part del segle. De tant en tant ens sorprenen les catàstrofes, com esclaten noves guerres i veiem com els rics volen més i més diners i com tenim una massa de gent que no arriba a final de mes. A això cal afegir-hi la inquietud pel canvi climàtic i la irrupció de la intel·ligència artificial que, sense anar més lluny, ja ha demostrat que mai més podrem fiar-nos d’una fotografia, filmació o enregistrament de veu. Aquests primers dies són els de dues grans tasques. La primera és la de redactar alguns propòsits: com el d’anar al gimnàs, deixar de fumar.. i que porten a la frustració al cap de pocs dies. I la segona seria la de preparar els regals de Reixos. Sembla que sense regals materials, i a ser possible cars, no es poden celebrar correctament aquestes dates assenyalades. Actualment, el consumisme, sovint irracional i insolidari, ho colonitza tot. Sense menystenir els regals materials que molta gent creu necessari fer, com a mostra del seu afecte i consideració envers determinades persones, penso que el millor regal que podem fer a les persones que estimem és regalar part del nostre temps. Compartir, escoltar, acompanyar, parlar o tractar amb tendresa i afecte els nostres familiars i amics és el gran regal que reclama el sentit nadalenc. Els regals materials tenen preu, però dedicar part del nostre temps als altres no té preu, té un valor preciós i incalculable. Per això, considerant que la nostra existència personal és sempre breu, dedicar part del nostre temps a les altres persones, especialment a les que tenim al nostre voltant i estimem, és el millor regal que podem oferir-los. Així és que, us desitjo a tots de tot cor un molt bon Any Nou continuant sempre al vostre costat.