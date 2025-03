Lideratge: dones i relleu

Creat: Actualitzat:

El lideratge sempre ha estat un pilar fonamental en el desenvolupament i èxit de les organitzacions. Actualment, estem percebent un moment de canvi significatiu: el relleu generacional en els rols del lideratge i la presència femenina. Aquest progrés, lluny de ser merament numèric, és el reflex d’un canvi profund en estils, expectatives i valors socials.

La generació Baby Boomer, la que ha ocupat rols de lideratge durant dècades, està cedint el seu lloc a les generacions X i als Millennials. Aquest pas del testimoni no sols implica un canvi demogràfic i social sinó també una evolució en la concepció del lideratge, marcant una transició cap a estils més col·laboratius, plurals i menys jeràrquics. Les noves generacions comporten una sèrie de característiques distintives. Estan profundament marcades per la relació amb la tecnologia, prefereixen entorns de treball cooperatius, i valoren la sostenibilitat i l’ètica empresarial. Aquestes preferències estan redefinint les estratègies de lideratge cap a enfocaments més inclusius i participatius, on la innovació i la flexibilitat esdevenen elements clau. La transformació en el lideratge té efectes palpables a l’entorn social. Un lideratge més humà i empàtic pot millorar significativament la motivació i el compromís dels seus col·laboradors. Aquest viratge presenta desafiaments, com ara la necessitat de gestionar la resistència al canvi i conciliar diferents estils de participació. Tot i això, també obre un ventall d’oportunitats. La innovació, la col·laboració intergeneracional, la convivència entre diferents gèneres i la comunicació efectiva seran fonamentals per liderar equips diversificats i distribuïts. Davant aquest moment de transformació, les organitzacions que sabran adaptar-se, promovent un lideratge inclusiu i orientat cap al futur, estaran millor posicionades per prosperar. Aquest és el cas de Pimec Lleida, que recentment ha anunciat com a nou president de la patronal al jove advocat de poc més de trenta anys Borja Solans. És una molt bona notícia que perfils joves ocupin aquests espais. Un altre tema serà el del lideratge femení, que en dies de celebració com el d’avui, cal reclamar-li més presència en el teixit empresarial i econòmic. La paritat en el nou equip executiu de l’entitat serà un tema d’anàlisi per a un futur.