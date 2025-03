La gran oportunitat

Creat: Actualitzat:

Per al territori, el projecte de la nova estació intermodal presentada pel president Illa aquest passat dimecres no és una oportunitat. És l’oportunitat. Una infraestructura que marcarà un abans i un després en la mobilitat. I que suposarà, també, un nou paradigma pel que fa al desenvolupament urbanístic, demogràfic i econòmic d’aquesta àrea, que ens ha de convertir en una autèntica punta de llança a Catalunya, Espanya i Europa. Aquesta és una evidència que sempre hem reclamat els agents econòmics i empresarials de Lleida. I que ara, més que mai, la tenim a tocar.

L’estació definirà una nova cruïlla de camins. Tindrà un poder logístic amb enormes possibilitats, amb una indústria agroalimentària potent que el necessita, i complementarà futurs projectes empresarials que generaran riquesa i benestar al territori. Un veritable pol d’atracció, on una realitat plenament consolidada com és la del Port de Tarragona podrà veure’s complementada amb un altre gran eix en desenvolupament com és l’aeroport d’Alguaire, encara per explotar i dimensionar de manera adequada. Aquesta nova estació ha de permetre dibuixar una nova realitat a la zona de Torreblanca-Quatre Pilans, facilitant la cerca de noves inversions industrials. Però no només a Lleida. Ofereix una nova realitat que atorga moltíssimes possibilitats a la Plana, al Pirineu i a la Franja amb Aragó, així com entre altres poblacions de la seva àrea d’influència. I, a més de tot això, cal afavorir una comunicació fluida amb el corredor mediterrani i amb el cantàbric.

El futur està en la mobilitat. El debat, però, està centrat en l’ecologia i la sostenibilitat. I és que tot això, precisament, ho contempla aquesta nova infraestructura. Cal que s’apliquin els recursos necessaris per anar ràpid. Que s’apliquin els pressupostos al 100%, que el dèficit amb Lleida és prou important perquè l’excusa sigui la manca de recursos. Ara, més que mai, és vital actuar ràpid. Que d’aquí a 15 o 20 anys, quan mirem enrere, puguem dimensionar adequadament l’encert d’aquesta actuació. No posem “pals a les rodes”.

Ara és el moment del seny, de la visió en 360 graus. I d’adonar-nos que estem davant de la gran oportunitat històrica de creixement exponencial del nostre territori i de la seva futura àrea metropolitana. No podem desaprofitar-la.