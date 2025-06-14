Hàbitat de progrés
El talent no és genètic, tenir mentalitat gran, l’actitud fa que les coses passin, solucions que marquen la diferència, l’amenaça del mercat oriental, autòcton vs. marca blanca, aconseguir relleu generacional per al futur agroalimentari i repensar constantment el model de negoci. Aquestes són algunes de les cites que vaig escoltar dels participants de la taula “Experiències empresarials en clau lleidatana”, de la 36a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu. Enguany érem més de 900 empresaris. Tot un rècord! En una economia com la lleidatana, molt centrada en el sector agroalimentari, trobar altres subproductes que hi estiguin relacionats és el que ha fet Instesa Labs des del 1978. Amb uns inicis en un herbolari familiar i aconseguint superar tota mena d’adversitats (familiars i d’endeutament), aquesta empresa amb seu a Alcarràs ha aconseguit fer-se un lloc en el complex món dels productes estètics i dietètics. Galeria Mayoral, amb seus a Barcelona i París, porta des del 1989 comercialitzant obres d’art. A partir de l’experiència vital del seu fundador i amb un aprenentatge constant, ha arribat a ser un espai de referència internacional en art modern i de postguerra. Un hòlding empresarial de Torrefarrera està revolucionant el món de l’hostaleria. En primer lloc, Distform, que des del 1991 ha estat una empresa pionera en la creació de mobiliari inox estandarditzat (un IKEA professional). I des del 2011 MyChef ha creat solucions amb valor afegit i diferenciades per la gastronomia. Finalment, la cooperativa Cadí –amb més de 110 anys d’història– és el principal motor econòmic primari a l’Alt Urgell i la Cerdanya. Han aconseguit preservar el model cooperatiu fundacional tot adaptant-lo a una gestió sostenible, a un desenvolupament econòmic dels socis, i a un esperit de pertinença i defensa del territori. No cal dir que tots quatre són grans exemples del que estem fent els empresaris lleidatans i com desitgem que el nostre territori progressi. De tot l’exposat em quedo amb el que Esther Saiz, segona generació d’Intersa, va citar: cal apostar perquè es retingui el talent de qualitat, i que gràcies a la qualitat de vida que hi ha a Lleida i la facilitat que hi ha amb la conciliació familiar, aquest ha de ser un hàbitat on en un futur s’ha de respirar progrés i benestar.