Més que una fira
No hauria de caure en l’oblit, però cal que felicitem els patrons de Fira de Lleida pel fet d’haver aconseguit que el món de la fructicultura i la maquinària tingués definitivament el seu espai professional a Lleida. El certamen Agrobiotech Innovation Forum és una de les dues hereves de la desapareguda Fira de Sant Miquel. L’altra és la gastronòmica MOS, que ja la vàrem gaudir el passat mes de setembre amb considerable èxit. Amb l’Agrobiotech, Lleida ha d’aconseguir ser el hub agroalimentari referent del sud d’Europa en innovació i tecnologia aplicada al sector agroalimentari, bioindústria i ambiental. La fira en si, com a espai d’exposició de productes que tenen empreses vinculades al primer sector, va ser un èxit. S’ha aconseguit que el visitant sigui completament professional i vingui per feina. Aquest cop ja no es va veure visitants passejant amb “globos” pels carrers del recinte dels Camps Elisis. L’Agrobiotech és una fira de primer nivell. Personalment, també va ser molt encertada la Startup Arena, que complementava la Fira oferint tres dies de conferències i taules rodones amb experts del sector. Es va parlar d’aspectes clau, actuals i futurs. De la robòtica al camp per millorar productivitat o bé la intel·ligència artificial com a nova revolució dins del món agroalimentari varen ser alguns dels temes tractats. El futur al camp passa per ser més eficients i poder prendre millor les decisions. Tot el que ha d’oferir Agrobiotech ha d’anar cap aquí.
En definitiva, ara ja s’ha aconseguit el més complicat, el de posar la primera pedra. S’ha transformat la històrica i sagrada fira de Sant Miquel en una de nova que ha de ser un referent. Ha de poder competir amb la Madrid Fruit Attraction i amb la Fruit Logistica de Berlín. Però per a la consolidació definitiva, cal que Lleida tingui un espai firal digne i adaptat al segle XXI. Un pavelló mòbil, com el que s’ha inaugurat aquest any, no és la solució. Cal una nova ubicació de Fira de Lleida a curt termini i moltes més places hoteleres a la ciutat. Amb les referents Municipalia i Expotren al catàleg firal lleidatà, cal treballar per no perdre el lideratge de Lleida com la primera ciutat firal de Catalunya (després de Barcelona, és clar) i pugui continuar acollint dignament certàmens referents nacionals.