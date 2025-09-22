Un miracle
En una negociació entre la veritat i la mentida només hi pot perdre la veritat, però en realitat qui derrota una causa noble és el gran derrotat. A vegades la decadència no prové d’una malaltia del cos o de l’ànima, sinó d’una deficient higiene de les idees o d’una insuficient eliminació de la ideologia, que és la filosofia dels ximples. En una societat esgotada, la pau injusta té una aparença d’ordre. La imparcialitat és un nom pompós de la indiferència, i la indiferència ho és de la ignorància. Només la ciència pot ser neutral. En humanitats la neutralitat és germana de la pedanteria o de la inhumanitat. Sense principis es comença malament. Com més baix caus menys mal et fas. Quantes persones treballen tota la vida en l’edificació d’un pedestal sobre el qual, quan morin, no sabran què posar-hi! El més gran dels homes sap que és petit. Cada matí tenim la grandesa de mirar-nos a l’espill i refusar la temptació de tapar d’alguna manera la calvície. Cèsar no podia, i Cèsar era Cèsar. Només la bondat i la bellesa són il·limitats. Res no és massa bo ni massa bell, i només es pot creure en l’absolut. Si no creus en l’absolut no creus en res. No tots portem bé allò que és inexplicable, però sense tenir en compte allò que és inexplicable no hi ha manera d’explicar res. Ens entusiasmem per les coses que no entenem, i per això ens mostrem sempre tan entusiastes. El cor té raons que la raó no entén. El boig no és el que ha perdut el raonament; és el que ho ha perdut tot menys el raonament. Tenim la sort que no sabem la veritat, perquè quan la sabem ens esclafa. Sempre s’amaga més enllà i moltes vegades és la memòria d’allò que mai no hem viscut. Remem contra un corrent que ens pot i que ens duu incessantment cap a un passat que és també desig retrospectiu. El contrari de la insensatesa no és la raó sinó la felicitat, i l’enveja és la lucidesa de la roïnesa. Els diners no compten, ni tampoc els èxits o la fama; compta només el temps que avança com si no conegués el destí, on imaginem els pares esperant-nos amb un pastís als braços a la casella de sortida. Només podem parlar amb qui podem estar en silenci, i com més estimem més convençuts estem que dos persones juntes són un miracle.