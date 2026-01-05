El millor regal
CADA VEGADA hi ha més persones al teu voltant que tenen el costum de morir-se, que abans no tenien. La terra no serà mai un paradís, però hauríem d’esforçar-nos perquè no sigui una còpia grotesca de l’infern. A ser feliç se n’aprèn com a cuinar. Amb els millors ingredients es pot fer un dinar infame. L’home lliure d’esperit ha d’esforçar-se a aconseguir els diners necessaris per no dependre de ningú. Si quan els té perd el temps en aconseguir una fortuna, és un pobre home. Ens enorgullim tant de no haver perdut ni un minut! L’univers sencer no és més misteriós que el cervell de qualsevol desconegut que et creues en una cantonada. Tots som estranys, però a estranya, a realment estranya, ningú no guanya la gent normal. Hi ha una mena de conviccions profundes que es contagien en silenci perquè moltes coses que estan a la vista de tothom no les veu ningú. Les aigües dels rius porten ecos d’altres rius. En el Segre se sent la Ribagorçana com en tu bateguen altres cors i el teu destí és afluir en altres aigües. Hi ha miracles que ocorren lentament, com per exemple la vida. El que és innecessari és el més necessari i el que és inútil és el més útil. Un tornavís necessita la ranura d’un cargol per ser necessari i tenir utilitat; l’art i l’amistat no necessiten de res ni de ningú perquè són inutilitats innecessàries que utilitza i necessita tota la humanitat. Sovint, a la nit, sols amb els nostres fantasmes, tardem a adormir-nos, però quan es fa de dia agafen les maletes i se’n van amb la seva música a una altra banda. Xiulen les bales al teu voltant, impacten en persones que estimes i tens la sensació d’avançar en un camp arrasat per la metralla. La bala que impactarà en tu ja ha estat disparada i està tan segura d’atrapar-te que et dona una vida d’avantatge. Arribar a la nit sense danys és una proesa. Morir és un costum que sol tenir la gent, però no ens dona la gana d’acostumar-nos-hi. Dijous, quan ens vam despertar, ens vam trobar un any nou tot sencer per estrenar. Un nou matí és el millor regal que agraïm cada matí, també el de demà, com un especial regal de Reis al nen que vam ser, que mai hem deixat de ser. Tots els somnis junts no valen el que val un despertar.