Dia de l’Església diocesana

Cada any en aquestes dates, durant la campanya de La nostra Església o de Germanor, demanem i oferim col·laboració per atendre els projectes de tota mena (educatius, assistencials, culturals…) que tant abunden en la pràctica totalitat de les nostres comunitats. Aquesta petició no és només una iniciativa del bisbe o dels responsables parroquials, sinó que és, a més, un impuls i una necessitat de tots els batejats que es llancen a sol·licitar la respectiva solidaritat entre ells i als qui miren amb atenció els nostres projectes i realitzacions.Des de l’experiència dels anys anteriors constato amb alegria uns resultats personals i econòmics notables. Per això la primera paraula és d’agraïment a totes les persones i institucions de la nostra societat que confien en la gestió duta a terme. El segon tret vol apel·lar que ningú no es cansi o es desanimi en la seva ajuda i la seva col·laboració. Si feu balanç de les llums i de les ombres que apareixen en tota obra humana, també en l’eclesial, us asseguro que les primeres sobrepassen amb escreix i les segones són susceptibles de millora. Entre tots ho aconseguirem i farem del nostre món una casa i una llar millors.Durant diverses campanyes utilitzem la imatge de la família com a centre de l’ajuda, del respecte i de l’amor entre els seus membres. També en l’Església. A l’última campanya fèiem una crida a sentir-nos orgullosos de la nostra fe, des d’on parteix la causa i la conseqüència de l’actuació, tot recordant sempre les finalitats de les aportacions que beneficien tothom: atenció a la infància, als descartats socials, a la preocupació per la solitud dels més grans i un llarg etcètera. Per a enguany es proposa un tema important que implica a tothom i ens complica la nostra vida: la vocació, la resposta. La vocació dels laics al servei corresponsable de la comunitat; la vocació a la vida consagrada per a viure i manifestar el carisma de la congregació al servei de l’Església i del món; la vocació al ministeri sacerdotal com un servei imprescindible per ensenyar, santificar i orientar tots els membres del Poble de Déu. Us demano l’ajuda i la col·laboració en tots els projectes eclesials. Necessitem persones i recursos que afavoreixin i motivin aquesta important decisió. Tot això ens acosta i uneix, i ens crea vincles de fraternitat, com correspon a uns autèntics germans de Jesucrist i fills d’un mateix Pare que ens acompanya sempre.Agraeixo, en nom de totes les comunitats catòliques, el vostre suport i la vostra atenció a les iniciatives que afavoreixen tota la societat.