Mans Unides: compartir

Creat: Actualitzat:

A la nostra diòcesi hi ha un equip entusiasta que porta aquesta iniciativa a tot arreu: parròquies, centres d’ensenyament, institucions diverses, comerços i organitzacions empresarials. És notori el seu mode d’actuar i agraïm la seva constant dedicació. Reparteixen fulletons, expliquen la campanya i s’organitzen en petits grups per aconseguir grans ajudes. La nostra col·laboració reduirà amb seguretat aquest immens problema del món actual.El lema de la campanya “Compartir és la nostra millor riquesa” mostra amb claredat l’esperit de les paraules de Jesús quan anunciava la fraternitat, l’oblit d’un mateix i l’amor cap a tothom. Hi ha una frase a la nostra litúrgia que respon amb claredat a aquesta aparent paradoxa: Crist es va fer pobre per enriquir-nos. Els cristians ho aprenem des de petits i necessitem de manera permanent que algú ens ho recordi per fer-ho vida. Intentem no quedar-nos només en paraules, discursos o lectures. Volem fer realitat el nostre compromís amb els que més pateixen. Les guerres i els conflictes, les desgràcies naturals, els egoismes dels pobles i les nacions alimenten el corrent de la pobresa i la fam. Avui se’ns demana compartir el que és nostre amb els altres. Que la nostra pròpia riquesa no esdevingui un escut que impedeixi veure els mals aliens. El terme compartir ja és, i genera per si mateix, abundants béns per a aquells que ens envolten o viuen en països llunyans.Les paraules del papa Francesc en la convocatòria del Jubileu del 2025 ens impulsen a obrir els ulls a tota la humanitat que sofreix; ens diu: “Tothom espera. En el cor de cada persona hi ha l’esperança com a desig i expectativa del bé, encara que s’ignori el que portarà el demà” (L’esperança no defrauda, núm. 1). És una mirada universal.La manera de treballar de Mans Unides es basa en projectes promoguts, realitzats i avaluats. Cada grup diocesà es compromet i es decideix per un projecte que s’ajusti als resultats de la possible recaptació. La nostra delegació ha triat enguany els dos projectes següents: Enfortiment i formació laboral a dones en risc d’exclusió a Tànger, amb un import de 14.325 euros. També Desenvolupament sostenible de famílies camperoles i grups vulnerables a Guantánamo, Cuba, amb un import de 28.619 euros. Recordeu que l’any passat els projectes es van desenvolupar al Líban (atenció sanitària a refugiats) i al Camerun (dotació d’aigua potable per a barris i un hospital a Fiango).Ens satisfà que el compromís dels cristians no decaigui mai i que el mandat universal de Jesús es faci una potent realitat als nostres grups socials del món occidental, on la riquesa és més visible i el fet de compartir és un desig més que realitzable. Us agraeixo la vostra col·laboració econòmica i la vostra participació en els sopars, xerrades, trobades i actes litúrgics que embelliran aquesta afortunada iniciativa.