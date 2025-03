Creat: Actualitzat:

En el cas de la nostra diòcesi volem traçar un fil imaginari amb els nostres avantpassats del segle XIV i celebrar una jornada singular del Jubileu a la Seu Vella: s’esdevindrà el segon diumenge de Quaresma, 16 de març, al matí. Tots hi esteu convidats. El lloc té un ressò especial per a la nostra ciutat. És un símbol molt estimat per tothom i, des de fa molts anys, residència del bisbe de la diòcesi que pasturava el ramat del Senyor en aquestes terres. Molts haureu vist una composició pictòrica, situada a l’edat mitjana, on apareix el turó coronat per la magnífica obra arquitectònica de la Seu amb el seu impressionant campanar com si dominés amb la vista tot el pla de Lleida i, al seu voltant, un conjunt de cases distribuïdes entremig de carrers i places, on vivien, treballaven, celebraven les seves festes i resaven els seus habitants. Amb el seu record, el nostre reconeixement i gratitud. Ells ens van transmetre la laboriositat, l’afany de superació i la fe cristiana. Han passat més de 700 anys i devem molt als lleidatans d’aquella centúria. Per descomptat, també als de totes les generacions anteriors a la nostra. Tenim les característiques com a societat que s’han forjat amb el pas del temps i ens sentim orgullosos dels nostres costums, de l’especial sensibilitat com a poble i de la manera de relacionar-nos amb els qui arriben. Malgrat els aspectes positius acceptem les consegüents revisions i purificació del negatiu que arrosseguem.

L’objectiu més important d’aquest comentari és reiterar la invitació als membres de la diòcesi a participar en aquest esdeveniment. Vam explicar el projecte a principi de curs, vam reflexionar-hi al Consell presbiteral i al de Pastoral, hi ha hagut una carta a tots els laics, religiosos i sacerdots i s’ha constituït una comissió preparatòria que ens donarà els detalls i concrecions de l’acte pel que fa al desplaçament, litúrgia i cants, fullet explicatiu i ocupació de l’espai a l’interior de la mateixa catedral. Serà, sens dubte, una bona ajuda per a tothom.

Als qui no hi puguin assistir els demano oracions per tres motius, gradualment més importants: per la celebració d’aquest dia, per la nostra diòcesi i per la nostra Església, l’acompanyament i l’orientació de la qual pel papa Francesc ens omple de satisfacció.