La sort ve volant
Divendres 13 sempre ha estat vinculat a la mala sort, sobretot en el món anglosaxó, fins al punt que el cinema de terror en va fer tot un mite. Els recomano que vegin la pel·lícula original del mateix nom. Repassant efemèrides per escriure aquesta columna, hi ha un bon grapat d’esdeveniments tràgics associats a aquesta data. Potser tot és casualitat. O potser res passa perquè sí. En el nostre record recent, un dels divendres 13 més inquietants és el del març del 2020, aquell últim dia d’escola a les portes del confinament i en ple esclat de la pandèmia. Però aquest any, a Lleida, el divendres 13 ens ha deixat una notícia de signe ben diferent: la posada en marxa del primer corredor sanitari per a drons, que connectarà inicialment l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova amb Tremp, com a primer pas per obrir noves rutes amb hospitals i centres de salut del Pirineu. Vaig tenir la sort d’assistir a la presentació del projecte, i la veritat és que costa no pensar que allò que fa pocs anys semblava ciència-ficció avui comença a ser realitat. Veure aparells voladors transportant mostres de sang, material sanitari o fàrmacs urgents ja no pertany només a les pel·lícules. De petits ens deien que al 2000 els cotxes volarien. L’any 2026 encara no ho fan, però aquests dispositius en podrien ser, si més no, una primera versió útil i intel·ligent. I més que una imatge futurista, es converteix en un canvi en la vida real. Aquest corredor pot permetre, per exemple, fer arribar una analítica urgent de Sort un dissabte a la tarda, reposar una bossa de sang utilitzada en un accident múltiple de matinada o disposar amb més rapidesa d’un antídot imprescindible. En un territori extens i complex com el nostre, això no és cap joc: és equitat, accessibilitat i capacitat de resposta. És una qüestió de justícia. També té molt valor que les empreses implicades siguin del territori. Això afavoreix l’arrelament del projecte, en reforça la continuïtat i ens dona una mica més d’autonomia en un món cada vegada més incert. Per una vegada, doncs, divendres 13 no ha estat sinònim de mal averany, sinó d’una bona notícia. Potser la mala sort no existeix. O potser, de tant en tant, la podem canviar en forma de dron. A Lleida ja hem començat.