Reinici, perfecció i conquesta
Ho reconec, soc un fan de qualsevol novel·la, sèrie o pel·lícula que contingui la temàtica d’extraterrestres. Per tant, vaig esperar expectant l’estrena d’Invasión (2021) i, com per a tants altres espectadors, les dos primeres temporades em van deixar un regust agredolç. El parsimoniós ritme i una construcció argumental més que discutible es van contraposar a un enfocament intimista i emocional que, compassat per l’asfixiant atmosfera que emanava de la seua escenografia i banda sonora, resultava tota una alenada d’aire fresc per a un gènere caracteritzat tradicionalment per limitar-se a l’acció i els efectes especials.
INVASIÓn (T3)
Sembla que Simon Kinberg (Els quatre fantàstics, Logan) i David Weil (Hunters, Citadel), els creadors del xou, han accedit a escoltar les queixes de l’audiència i fer un gir de timó. En aquesta ocasió, el guió reinventa l’estil narratiu i incrementa el tempo de forma gradual, mantenint la profunditat psicològica i la qualitat tècnica de les anteriors entregues. Emmarcada dos anys més tard de la conclusió de la segona part, després de la presumpta derrota dels alienígenes en què va passar a denominar-se Dia M, la sorprenent reaparició del militar Trevante Cole (Shamier Anderson) –a qui es donava per mort– i les seues pertorbadores visions de la nau d’abastament suposen tot un reinici per a la saga. Com es pot esperar, els invasors de l’espai exterior no només no van desaparèixer sinó que estan totalment disposats a cobrar-se la seua revenja, revelant a més nous propòsits. També tornen l’adolescent britànica Jamila Huston (India Brown), l’enginyera de la J.A.S.A. (Agència Espacial Japonesa) Mitsuki Yamato (Shioli Kutsuna), la metge nord-americana d’origen sirià Aneesha Malik (Golshifteh Farahani) i el científic Nikhil Kapur (Shane Zaza), les històries dels quals per separat aniran entrecreuant-se al llarg dels 10 episodis en què es divideix la cinta. És per això que el mateix Kinberg va definir aquesta tercera temporada com “Avengers de baixa intensitat”, ja que per primera vegada es reuneixen els protagonistes per fer front a l’amenaça extraterrestre. Havent arreglat els “errors” del passat, sense sacrificar les virtuts que tant la van diferenciar de produccions similars –com Falling Skies (2011), disponible a HBO Max, o 3 Body Problem, estrenada a Netflix l’any passat–, aquesta tercera part promet conquerir tant els vells seguidors com els incorporats recentment.