El Pirineu no pot esperar més. Necessitem que el govern que surti de les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya pensi en els pirinencs i les pirinenques i que aposti per executar les polítiques necessàries per defensar-lo. Estem preparats per fer créixer el Pirineu i l’Aran, per incrementar les oportunitats de totes les pirinenques i els pirinencs.

Els reptes per als propers anys són grans i complexos. I serà necessari afrontar-los i gestionar-los amb solvència, per fer possible que el nostre territori creixi econòmicament i social. Estem preparats i tenim el ferm compromís de fer-ho possible.Reptes com el de la millora de la mobilitat, la necessitat de desestacionalitzar i diversificar l’activitat econòmica a les terres pirinenques o una millor oferta de serveis públics fa massa temps que estan sobre la taula. La qüestió de la mobilitat i el transport és absolutament essencial abordar-la per assegurar que el Pirineu i l’Aran continuïn connectats amb la resta del país. Donada l’orografia i la dispersió entre els diferents nuclis de població, si no s’inverteix en la millora d’infraestructures de mobilitat i en una millor xarxa de transports públics es corre el risc d’anar aïllant, de forma lenta però inexorable, milers de pirinencs i pirinenques. I un Pirineu desconnectat és un Pirineu que es mor.Per tant, és imprescindible millorar els accessos al Pirineu. Especialment Comiols, que no s’ha licitat la segona fase quan estava tot a punt per fer-ho. Cal millorar també l’N-260, l’Eix Pirinenc i l’N-230 fins a Vielha, que ni PP ni PSOE des del govern de l’Estat s’han dignat a fer des de fa més de quaranta anys. Cal estendre a la resta de comarques el Pla de Camins que tan bé ha funcionat al Pallars Sobirà. I també cal que la integració tarifària del transport públic amb Barcelona sigui una realitat, atès que ja hi ha un mandat parlamentari per a aquest 2024.D’altra banda, un altre dels reptes claus a abordar és el de la diversificació i desestacionalització de l’activitat econòmica. Hem d’apostar per una dinamització de l’economia que permeti a les pirinenques i pirinencs guanyar-se la vida de forma digna tot l’any. Això implica protegir i enfortir el nostre sector primari per impulsar projectes innovadors i transformadors pel Pirineu a través de la recerca i la tecnologia, per potenciar la Fundació Institut de la Llet i els Productes Làctics de Catalunya o per fer una aposta decidida per a les estacions de muntanya perquè esdevinguin un pol de creixement econòmic i de treball estable durant tot l’any.En definitiva, un Pirineu dinàmic econòmicament és un Pirineu atractiu on molts catalans i catalanes puguin fixar-s’hi per establir el seu projecte de vida.I, finalment, també és essencial millorar l’oferta de serveis i polítiques públiques per tenir cura de la gent del Pirineu. Cal impulsar mesures en àmbits com la sanitat –aconseguint l’adequada cobertura de professionals sanitaris o el desenvolupament de la cooperació amb Andorra–, l’habitatge –amb polítiques que n’assegurin l’accés a un preu assequible–, l’educació –garantint la supervivència de les escoles rurals– o la seguretat –desplegant de forma plena la Regió d’Emergències del Pirineu–. Com deia a l’inici, els reptes del Pirineu per als propers anys són molts i diversos. Des de Junts per Catalunya, amb el president Puigdemont i la pallaresa Jeaninne Abella al capdavant estem preparats per assumir-los amb el màxim rigor. Estem preparats per fer créixer el Pirineu i l’Aran. Governarem tenint el Pirineu al cap i al cor!