El nou repte del Banc dels Aliments

Fins a l’any 2023, els Bancs dels Aliments rebíem aliments de la Unió Europea, mitjançant el Programa operatiu d’ajuda alimentària dels Fons d’Ajuda europea per a les persones més desfavorides. A la nostra demarcació, aquesta aportació representava pràcticament el 30% del total del repartiment anual d’aliments. A partir d’enguany, en lloc d’aliments aquesta ajuda serà mitjançant “targetes moneder”, amb les quals els usuaris podran comprar directament els aliments als supermercats.

Targetes que estaran programades per adquirir només uns determinats productes d’alimentació i higiene. Des del Banc dels Aliments de Lleida no tenim res en contra de les targetes moneder. Al contrari, creiem que és una eina molt més digna d’ajudar les persones en situació de vulnerabilitat.El problema sorgeix amb el sistema de repartiment que es fa amb les targetes, perquè estan adreçades a famílies, els ingressos de les quals no arriben al 40% de la mitjana i que a més tenen menors a càrrec. A conseqüència de la implementació d’aquest nou model, es calcula que a la nostra demarcació només podrem donar suport a un 10% de les persones que fins ara han estat beneficiàries d’aquesta ajuda. Així doncs, de les 24.000 persones que s’han atès a les comarques de Lleida durant el 2023, aproximadament unes 21.000 persones en quedaran excloses.Davant d’aquesta situació, ens hem vist obligats a reduir la quantitat d’aliments a repartir, gairebé en un 25%, per poder donar suport a més famílies.Aquest problema també afecta les associacions a les quals proveeix el Banc dels Aliments. Algunes es veuran obligades a tancar, amb l’agreujant que, a més d’abandonar el repartiment d’aliments, també veuran afectada la tasca de seguiment de mesures d’acompanyament sobre les persones que atenen, perquè els serà difícil fer-ho per manca d’un contacte periòdic.Cal dir que des de les administracions, tant la Generalitat de Catalunya com les d’àmbit local, continuem rebent ajuts, com no pot ser d’una altra manera, així com les procedents d’empreses, entitats financeres i donatius particulars, que ens ajuden, i molt, a fer la nostra tasca.Malgrat tot, aquest escrit té com a propòsit fer-vos coneixedors i també partícips de la nostra delicada situació i, al mateix temps, demanar una vegada més la col·laboració de tothom per afrontar aquest nou repte.Amb aquest motiu, des del Banc dels Aliments de Lleida estem planificant una sèrie d’iniciatives, a través de les quals podreu expressar la vostra solidaritat. A hores d’ara, us podem anunciar la celebració d’un concert solidari de la Camerata Granados, avui a l’Auditori Municipal; tot seguit, arribarà la Campanya de Primavera en la qual col·laboren les grans superfícies d’alimentació, continuarem amb la campanya Cap Llar sense Aliments i finalitzarem al mes de novembre quan serà el moment del Gran Recapte.Tot això ens ha de permetre complir amb la missió que tenim marcada: que tothom pugui tenir accés a una alimentació adequada i equilibrada.