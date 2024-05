Per una Lleida implicada i connectada amb Europa

Creat: Actualitzat:

El proper 9 de juny se celebren les eleccions al Parlament Europeu, unes eleccions de summa importància per al futur del vell continent. Sens dubte, animo tots els ilerdencs a dipositar el seu vot a les urnes i a fer-ho amb il·lusió i orgull de ser europeus, ja que la participació en les eleccions europees és crucial per al nostre futur. Vivim a Europa, política i econòmicament parlant, encara que de vegades la intensa actualitat local i nacional ens ho faci oblidar

Les qüestions europees poden semblar, a priori, molt allunyades de la nostra realitat municipal: voreres, escombraries, inseguretat, instal·lacions esportives, transport públic, IBI, entre d’altres. Tanmateix, les polítiques europees tenen un gran impacte en la vida dels ciutadans del vell continent, sense excepció, és a dir, també en la dels lleidatans, com bé saben els agricultors de la nostra terra que han estat beneficiaris dels ajuts econòmics de la PAC (Política Agrícola Comuna). Alhora, Europa ha estat en les últimes dècades, i continua sent ara, un mirall en el qual s’han reflectit les nostres virtuts i els nostres defectes, els nostres assoliments i els nostres fracassos. Europa ens crida l’atenció quan fem alguna cosa malament.

Europa ha estat una de les barreres amb què ha topat l’infame procés independentista a Catalunya. La Unió Europea afronta avui importants reptes com mantenir la seua seguretat davant de l’amenaça russa i del terrorisme islàmic, decidir si desenvolupar una política de defensa pròpia desvinculada dels EUA, frenar la immigració irregular, assegurar el compliment de l’estat de dret en tots els seus estats membres i promoure el creixement econòmic en les seues economies més estancades. Espanya, des del seu ingrés en el club comunitari el gener de 1986, s’ha beneficiat de la seua pertinença a Europa, gràcies als fons de desenvolupament, encara que aquesta pertinença al club europeu ha suposat també alguns reptes, com els causats per la monedacomuna i la imposició de controlar el dèficit. En el context actual, les ben intencionades polítiques comunitàries per rebaixar les emissions de diòxid de carboni i frenar el canvi climàtic suposen un repte per als agricultors, els transportistes i els ciutadans que necessiten utilitzar el cotxe. Crec en una Lleida que dona suport i s’implica en la sostenibilitat i el medi ambient, encara que amb sentit comú i minimitzant el seu impacte econòmic. No accepto l’apologia ideològica que criminalitza els treballadors del camp tractant- los com a empestats, quan són aquells als quals hem de donar més suport. El sector primari és essencial per a la província de Lleida i té tot el nostre suport! Malgrat l’afany regulador de la Unió Europea ha valgut la pena i continua valent la pena ser ciutadans de la UE. La història de la UE ha estat una història d’èxit. Per això, en mi trobaran l’impulsor d’un lleidatanisme proeuropeu.

Com saben, crec a fer polítiques per i per a Lleida, influint a Barcelona i Madrid, en lloc de practicar la submissió a aquests centres de poder autonòmic i estatal, com fan les delegacions socialistes i secessionistes a Lleida. Com saben, soc un defensor dels valors cristians. Poso èmfasi en això perquè no hi ha res més europeu, en la seua essència, que una visió cristiana de la vida, la societat i la política, tenint en compte que alguns dels més destacats pares fundadors de la UE, com Schuman, Adenauer i Monnet, eren cristians convençuts. Van ser els seus ideals cristians els que els van moure a buscar la reconciliació europea després de dos guerres mundials i impulsar vincles interestatals. Encara que l’Europa comunitària dels pares fundadors va començar com un projecte de cooperació exclusivament econòmica, i encara que Europa és avui molt diversa també a nivell religiós, no es poden negar les arrels i l’essència cristianes d’Europa. En la Lleida Implicada creiem en una Europa forta, unida en la seua diversitat, en una Espanya que intenti liderar a Europa i, sobretot, en una Lleida europeista. Crec en una Lleida oberta a Europa, implicada en Europa, però no vull que aquesta creença il·lusionant, que sona molt bé, es quedi en l’àmbit de les paraules, dels desitjos, de les idees, com molt sovint passa en política. Vull fets, com he demostrat en els últims gairebé cinc anys com a regidor a la Paeria. En el Partit Popular Lleida estem preparats i afrontem les eleccions europees amb il· lusió, motivació i esperança. Sortim a guanyar. Ens ajudeu a sumar?