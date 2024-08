Sense rumb en polítiques socials i educatives a la Paeria

Creat: Actualitzat:

El govern socialista de l’alcalde Larrosa ja fa un any que camina, i amb aquest també les seues polítiques. Els regidors i regidores d’Esquerra Republicana, aquest últim any, hem visitat desenes d’entitats socials i educatives amb l’objectiu de palpar l’estat de la ciutat. Hem estat escoltant, doncs, les propostes d’entitats que tracten persones sense sostre, temporers, persones grans, i veïns i veïnes de la ciutat amb dificultats socials.

Hem recollit les seues inquietuds i les hem traslladat al govern de la ciutat perquè posessin fil a l’agulla i comencessin a aportar solucions. Un any després, podem fer balanç de la nostra actuació com a regidors i regidores d’Esquerra Republicana, fiscalitzant el govern socialista i aportant propostes i solucions per millorar el dia a dia de la nostra gent. A grans trets, podem parlar de decepció. Durant el mandat passat, amb el govern republicà les polítiques educatives i socials estaven alineades sota un objectiu comú: la igualtat d’oportunitats. Un objectiu comú que guiava totes les polítiques municipals. Ara veiem com el govern socialista va a les palpentes i no té un horitzó clar.En primer lloc, veiem que és un govern sense rumb en polítiques socials. Sense cap pla per descentralitzar els serveis socials del Centre Històric, i amb una manca de voluntat per reforçar els serveis socials municipals, històricament saturats i amb una manca crònica de recursos. Cal reforçar, des del nostre punt de vista, la primera baula d’ajuda de molts veïns i veïnes, amb independència de la seua situació vital. No podem oblidar que una de les primeres decisions que adoptà l’alcalde Larrosa un cop accedí a l’alcaldia va ser aturar la construcció de l’Equipament Comunitari de Múltiples Usos, que hauria estat un equipament llargament reivindicat per un gran gruix de veïns, entitats i administracions. Aquest equipament havia de donar la continuïtat a l’alberg municipal de Lleida que, el 2005, es va clausurar a la ciutat de Lleida. Un equipament que, a més, comptava amb el finançament per part de la Generalitat de Catalunya de 4 milions d’euros. I qui dia passa any empeny. 365 dies després, l’alcalde Larrosa i el seu govern no han aplicat les solucions màgiques que havia proposat per abordar el problema d’allotjament de les persones temporeres. Ni casetes a l’Horta de Lleida, ni aplicar els 1,2 M d’euros pressupostats en el nou model d’inclusió, ni pla director. El fum del PSC, a més d’atiar la reacció contra un barri, ha portat desprotecció a les persones temporeres i ha allargat la provisionalitat del dispositiu de la Fira de Lleida. I a més, vol dur l’atenció dels temporers a l’hotel de l’estació de trens. Té algun interès darrere per fer-ho allà, alcalde?En segon lloc, les polítiques educatives d’aquest govern han estat nul·les. No s’han dut a terme polítiques educatives, més enllà de retallar beques menjador i serveis a les escoles bressol, tot encarint-ne les taxes. El cert és que el motor de les polítiques educatives del govern socialista és la inèrcia de les polítiques transformades engegades el mandat passat: polítiques contra la segregació escolar, per assegurar que cap infant i jove partís de punts de partida diferents en la seua etapa d’escolarització. Polítiques per a l’equitat social, amb una nova tarifació social de les escoles bressol municipals per facilitar l’accés a les famílies vulnerables. I per últim, el nou model d’infància, amb el repensament dels Sistemes d’Intervenció Socioeducativa. Peces d’un mateix puzle que vetllaven per afavorir la igualtat d’oportunitats entre les edats més primerenques, el projecte educatiu de ciutat. Polítiques que el govern del PSC no considera prioritàries. La Lleida que somiem i treballem vol que sigui garant de tots els drets per a totes les persones. No podem entendre una ciutat on es vulnerin els drets, no s’assegurin, i a més enfrontin barris i creïn barreres entre famílies. La nostra ciutat no es mereix un govern que doni l’esquena a les problemàtiques socials i no tingui full de ruta en polítiques educatives. Des d’Esquerra Republicana seguirem treballant perquè la ciutat de Lleida no deixi ningú enrere. Perquè no hi ha res més preuat en una societat que preservar la dignitat de les persones. Des d’Esquerra Republicana ens hi comprometem, perquè les persones han estat, són i seran la nostra màxima prioritat.