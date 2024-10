La veterinària, al servei de la societat

Creat: Actualitzat:

Avui, 4 d’octubre, la professió veterinària celebrala seva festa patronal en honor a Sant Francesc d’Assís. Aquest esdeveniment és un bon moment per reflexionar sobre la importància dels veterinaris i del Col·legi de Veterinaris de Lleida, que el 2026 complirà 120 anys d’història. Malgrat la llarga trajectòria, la nostra tasca és poc coneguda, tot i que la influència en la societat té gran impacte.

La professió veterinària abasta diversos àmbits de la societat: la cura de petits animals, la gestió d’animals de producció, la salut pública, la recerca, l’ensenyança.. La nostra feina és transversal i està present en la vida quotidiana de les persones, contribuint a la salut d’animals, persones i medi. Els veterinaris som essencials en la cura mèdica, la prevenció de malalties i l’assessorament sobre nutrició i conducta animal, assegurant el benestar dels animals. A més, col·laborem amb les administracions en la gestió de colònies felines i promovem les bones pràctiques en espais de producció, com ara a les granges.Un altre àmbit important de la professió veterinària és la salut pública. Els veterinaris tenim un paper fonamental en la prevenció i el control de les zoonosis, malalties que es transmeten entre animals i humans. A més, treballem en el control oficial als escorxadors, on vetllem per protegir el benestar animal i la seguretat alimentària. També participem en campanyes de vacunació i control de plagues, així com en la prevenció de malalties emergents; també hem participat en els plans de lluita contra les resistències antimicrobianes, en els que s’han fet grans. En l’àmbit de l’agricultura i el medi ambient, els veterinaris assessorem sobre la gestió sostenible del bestiar i la protecció dels ecosistemes, contribuïm a una interacció equilibrada entre animals, humans i el medi natural.Els veterinaris també som responsables de la identificació animal mitjançant microxips i de la gestió del cens de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia. Aquesta eina, creada pel Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, permet registrar informació sobre els animals i els seus propietaris en un arxiu centralitzat. Aquesta base de dades facilita la identificació d’animals perduts i contribueix a prevenir l’abandonament animal, un problema que afecta tant el benestar animal com la societat en conjunt.En l’àmbit acadèmic, els veterinaris de Lleida col·laborem estretament amb la Universitat de Lleida, oferint la nostra experiència i coneixements per millorar els plans d’estudis del grau de veterinària. L’objectiu és garantir una formació de qualitat i promoure l’especialització, elements que són considerats essencials per mantenir el nivell d’excel·lència en la professió.Tot aquest treball s’emmarca dins el concepte d’“Una Sola Salut” (One Health), una visió global que reconeix la interconnexió entre la salut humana, animal i ambiental. Aquest concepte destaca la necessitat de col·laboració interdisciplinària entre diversos sectors, com la salut pública, la medicina, la veterinària i les ciències ambientals, per tal d’elaborar polítiques i programes que millorin la salut de les persones, dels animals i del medi ambient. La interdependència entre aquests elements fa imprescindible una acció coordinada per garantir un futur sostenible i saludable.Finalment, el Col·legi de Veterinaris de Lleida està orgullós d’anunciar que actualment compta amb 648 professionals col·legiats, una xifra rècord. Per primera vegada, el nombre de dones veterinàries (326) supera el dels homes (322), una dada que reflecteix la modernització i la pluralitat de la professió veterinària. Tot i que aquesta informació no hauria de ser sorprenent en una societat on l’accés laboral de les dones està cada cop més normalitzat, és una mostra que la veterinària és una professió oberta, igualitària i en constant evolució.En resum, la professió veterinària és fonamental per a la societat, amb una incidència directa en la salut de les persones, els animals i el medi ambient. Els veterinaris treballem en múltiples àmbits del camp a la taula i amb tot tipus d’animals, així contribuïm a fer un món més saludable i sostenible.A més, la professió ha sabut adaptar-se als nous reptes i segueix evolucionant per respondre a les necessitats de la societat actual. En aquest sentit, el Col·legi de Veterinaris de Lleida continua treballant per dignificar la professió i posar en valor la tasca essencial que duem.