La FECOLL, reconeguda com a entitat“d’utilitat pública”

Des de la Federació Cultural i Recreativa de les Colles de l’Aplec del Caragol (FECOLL) m’adreço a les lleidatanes i als lleidatans per explicar-vos que, des del passat 27 de setembre, som una de les entitats declarades “d’utilitat pública” a Catalunya.

I ho faig, en nom de la junta directiva, a tots i cadascun dels nostres conciutadans perquè, precisament, un aspecte cabdal per rebre aquest reconeixement és demostrar que les nostres finalitats són d’interès general i que les activitats que organitzem no estan restringides només als nostres collistes; com ja han pogut comprovar els milers de persones que ens han acompanyat en algun dels esdeveniments que hem organitzat en les darreres quatre dècades.Rebre aquesta denominació dona dret a certs avantatges fiscals i de mecenatge que mirarem d’aprofitar. Assumim, de bon grat també, les obligacions com haver de rendir comptes anualment, tant de la nostra economia com de les nostres activitats. Màxima transparència en una gestió honesta i eficient dels recursos dels quals disposem i amb els quals som capaços de generar un gran retorn emocional i econòmic al nostre territori.Però, dit això, el que realment ens fa sentir orgullosos de pertànyer a la FECOLL és el fet d’haver consolidat una entitat que, amb el pas dels anys, ha esdevingut un motor social i cultural de la ciutat que va molt més enllà dels tres dies de l’Aplec del Caragol. Això no és pas només mèrit nostre. Cal recordar totes les persones que han estat en les juntes anteriors i –des de l’any 1980, a la primera edició al Xoperal– les desenes de milers de collistes que han gaudit i han fet créixer l’entitat amb el seu esforç, dedicació i acompanyament incondicionals, assistint als actes que s’han promogut des de la Federació.Avui dia, la FECOLL organitza durant tot l’any, a banda de l’Aplec i la Trobada de Tardor (Aplequet), tot un conjunt d’activitats gastronòmiques, culturals, concursos nacionals i internacionals i activitats solidàries, alhora que també promociona la ciutat de Lleida, especialment el Centre Històric, on s’ubica la nostra seu, i el territori a dins i a fora de les nostres contrades, sempre amb els productes gastronòmics, culturals, el talent i el patrimoni lleidatà per bandera. Actes gratuïts, a preus populars o destinats a recaptar ingressos per als projectes de les entitats del tercer sector, oberts a tota la ciutadania i amb la nostra manera de fer ben present en tots ells.Continuarà havent-hi gent que pensarà que això de l’Aplec i de la FECOLL és un mal que cal patir uns quants dies al maig, però crec que ja va sent hora de reconèixer els valors que aporta, entre altres la cohesió social, la convivència entre iguals, la solidaritat, la sostenibilitat i l’orgull de pertinença a un territori. Sincerament, Lleida té en la FECOLL un tresor i una singularitat envejada per molts altres municipis d’arreu i cal dir-ho sense complexos.Nosaltres continuarem ferms com els caragols: aparentment lents, però segurs i sempre avançant cap endavant, ara per ara treballant pel reconeixement de l’Aplec com a festa d’interès turístic internacional, teixint sinergies amb tothom que hi estigui disposat i demostrant, activitat rere activitat, que som capaços de respondre i estar a l’altura del reconeixement i la denominació que se’ns ha atorgat, posant, a partir d’ara, la menció declarada d’utilitat pública a continuació de la nostra denominació.Desitgem que també tots els collistes, patrocinadors, proveïdors i institucions sentiu com a vostre aquest reconeixement. Que n’esteu orgullosos, tant o més que nosaltres, ja que la FECOLL no és res sense la força de les seves colles i els seus i les seves collistes, ni sense la implicació de les institucions i dels patrocinadors. Sens dubte, és l’esperit de l’Aplec el que porta a l’èxit totes les nostres activitats. Aquell sentiment que segur que sabeu tots ben bé de què parlo: el que esclata un divendres de maig amb Lo Caragolasso i no s’atura el diumenge de l’Aplec, sinó que perdura tot l’any dins nostre i fa millor la nostra societat.