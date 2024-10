Una Lleida més injusta, bruta i cara

Creat: Actualitzat:

Un any més, i com si es tractés del Dia de la Marmota, parlem d’ordenances fiscals o, el que és el mateix, de taxes i impostos que els lleidatans i lleidatanes hem de pagar per rebre un determinat servei, o bé, per mantenir els serveis ja existents. Malauradament, les ordenances que ha aprovat el Govern del PSC –amb el suport del seu cada dia més clar soci de Govern, Junts de Catalunya– suposen un increment desmesurat del que haurem de pagar els veïns i veïnes, sobretot pel que fa referència a la taxa de la brossa.

L’acord entre PSC i Junts deixarà una Lleida més injusta, més bruta i més cara, i la proposta de la taxa de la brossa que han presentat PSC i Junts confon igualtat (donar a tothom les mateixes oportunitats o recursos, sense tenir en compte les diferències individuals) amb equitat (donar a cadascú el que necessita per estar en igualtat de condicions amb els altres).El pla (sic) contribueix a pressionar barris sencers que han passat de ser el motor de la ciutat a ser els grans oblidats per aquest Govern. I ho farem amb exemples il·lustratius: imaginem una parella de jubilats que han treballat tota la vida i que viuen a l’Avinguda de Madrid en un pis gran antic, i cobren dues pensions mitjanes. Passaran de pagar 108 € (2024) a 128,35 € (2025) i a 173,40 € (2026).Però és que si són una família que viu a Gaspar de Portolà, que són 5 persones vivint en un pis de 70 m2 i que sumades les rendes de tots els membres no tenen dret a bonificació, passaran a pagar de 27,50 € al 2024, a 90,10 € al 2025 i 128,15 € al 2026. Li pujarà més d’un 400% en dos anys, quan els salaris segur que no pujaran més d’un 3% en aquest període!Més exemples. Una padrina que viu sola al carrer Llibertat, al Secà de Sant Pere, en un pis de 102 m2 i que té una pensió mínima contributiva de 825,20 € per 14 pagues, i que demana una bonificació del 50% (a la qual té dret, sempre i quan se n’assabenti i la sàpiga tramitar), passarà de pagar 32,80 € (2024) a pagar-ne 55,80 € (2025) i 75,40 € (2026).Però saben quan afecta l’activitat econòmica? Cafeteries bars i restaurants que passen de 200 a 600 € com a mínim, comerços que els pujarà més de 100 € el rebut, despatxos 70 €...Vist aquest projecte per la pujada de la taxa de la brossa, ens preguntem si PSC i Junts saben el que estan patint les famílies d’aquesta ciutat. Saben quina és la renda mitjana de la ciutat de Lleida? Saben que, precisament, tenim un dels rècords de ser una de les ciutats amb més desigualtats entre ciutadans i barris? Ho repetirem les vegades que faci falta, també en aquest article: aquesta és una proposta injusta i desproporcionada, del tot desafortunada.El Govern vol fer creure a la ciutadania que això que fan és una obligació legal i nosaltres els ho hem dit des del primer dia: hem de saber quin cost real actual té la brossa i quin cost tindrà el futur amb el nou contracte per a poder establir una taxa justa i proporcionada. No podem separar un debat de l’altre i mentre donem molta pressa per aprovar la taxa d’aquest any i de l’any vinent, no sabem encara quin model tindrem ni quant valdrà el nou model. Com és possible que estalviant molt més amb un nou sistema paguem el doble?Els ho hem demanat en nombroses vegades i ho hem repetit en el Ple: posem-nos a treballar conjuntament el contracte de neteja i la taxa, arribem a consensos, treballem per a tot el conjunt de la ciutadania de Lleida i busquem la millor solució, que sigui justa i proporcionada; agafant elements que es basin en la generació i el reciclatge dels residus.No es pot començar la casa per la teulada i és exactament el què està fent aquest Govern –amb el suport i la connivència dels seus socis, Junts per Catalunya, que han pactat la pujada per tot el mandat–. L’impacte d’aquesta pujada en la taxa de la brossa tindrà unes conseqüències molt negatives. I mentrestant, Lleida és avui una ciutat més injusta, més bruta i més cara. Que ofega els barris i perjudica l’activitat econòmica i el comerç.