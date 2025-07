Volen ofendre Gaspar de Portolà?

Creat: Actualitzat:

Es veu que alguns ciutadans de Balaguer s’oposen públicament a retornar l’estàtua de Gaspar de Portolà on havia estat situada des de l’any 1970. Però és que en realitat el que volen és treure el seu monument del passeig de l’Estació, i substituir-lo per un del famós músic català Pau Casals (nascut al Vendrell) al qual ja es va honorar dedicant-li una plaça ben cèntrica, l’actual plaça Pau Casals.

Doncs mirin, si aquest grup de balaguerins volen erigir un monument a Pau Casals, que no va tenir cap relació personal amb Balaguer, aleshores que li dediquin un monument dins de la seva pròpia plaça. Em semblaria perfecte!

Però en qualsevol cas no ofenguin una persona natural de Balaguer, el famós militar català Gaspar de Portolà i Rovira, que va ser el primer governador de l’estat de Califòrnia, que va prendre possessió d’aquelles terres sense tirar un sol tret, no va matar ni molestar cap indígena d’aquell país durant els dos anys que va estar a Califòrnia, on va contribuir conjuntament amb el franciscà mallorquí Fra Ginebró Serra a fundar les ciutats de San Diego i Monterrey i que va descobrir la Gran Badia de San Francisco, acompanyat també pel tinent català Pere Fages (fill de Guissona), al front de la “Companyia Franca de Voluntaris Catalans”, i que després els que s’hi van quedar van contribuir a repoblar Califòrnia.

Dit això, voldria aclarir que el monument dedicat a Gaspar de Portolà a Balaguer l’any 1970 no va ser una idea del règim franquista, sinó que va ser per iniciativa del mateix governador de Califòrnia, l’Honorable Mr. Ronald W. Reagan, que va voler commemorar precisament l’any 1970 “el Bicentenari de la Fundació de l’Estat de Califòrnia” (1770-1970). I aquesta important efemèride la van poder celebrar perquè el balaguerí Gaspar de Portolà, el dia 3 de juny de 1770, va prendre possessió de Califòrnia en nom del rei Carles III. Per això penso que a aquest grup el que els molesta és que Gaspar de Portolà fos un militar de l’exèrcit espanyol.

Però és que el seu pare, Francesc de Portolà i Sobirà, Síndic de Balaguer i líder del partit austriacista a Lleida, havia perdut la Guerra de Successió enfront de la dinastia borbònica, i per aquest motiu la seva família va sofrir represàlies i va quedar completament arruïnada. I per això, i com a sortida econòmica per a ell, el seu pare que era catalanista, i que va ordenar a l’Escola Pia de Balaguer que s’ensenyés amb la llengua catalana sota la seva responsabilitat, als 17 anys es veié obligat a apuntar-lo a l’acadèmia militar de Barcelona.

Però, als californians, el que els importa realment és la gesta que va realitzar el capità Gaspar de Portolà i la seva expedició, perquè si no haguessin pres possessió d’aquelles terres ho haurien fet abans les expedicions russes que baixaven des d’Alaska, o els navegants britànics que exploraven aquelles costes de l’oceà Pacífic. Per aquest motiu el nostre balaguerí Gaspar de Portolà és un important referent històric de l’Estat de Califòrnia!

I parlant d’aquells “experts en memòria democràtica”, vull recordar que per motius semblants a Gaspar de Portolà, el M. Hble. Sr. Francesc Macià i Llussà, el 122è president de la Generalitat de Catalunya, fundador d’ERC l’any 1931, als 16 anys va ingressar a l’Acadèmia Militar de Guadalajara de l’exèrcit espanyol i va arribar durant la seva carrera militar fins a la graduació de tinent coronel, i curiosament va sol·licitar d’anar destinat temporalment a Cuba, quan encara era una colònia espanyola. I ningú l’hi ha retret, ni li ha tingut en compte políticament.

Així que deixem els idealismes, partidismes i sentiments polítics a part i tinguem en compte les circumstàncies històriques, personals i familiars que els va tocar de viure a determinats oficials militars catalans durant la seva vida. Siguem tots uns autèntics patriotes de Balaguer, i que es torni definitivament l’estàtua del balaguerí Gaspar de Portolà al lloc d’honor que li pertoca.