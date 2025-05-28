Les victòries són d’elles
president de la Diputació de Lleida
Encarrilem la recta final de la temporada esportiva 2024-25 i a les comarques de Lleida, Pirineu i Aran, ho estem fent amb notícies majoritàriament positives sobre els èxits assolits pels nostres clubs i esportistes. I les millors notícies de totes estan directament vinculades a l’esport femení, que viu una etapa de satisfaccions gràcies a la dura feina realitzada en els darrers anys.
L’exemple més enlluernador de tots és el del Club Patí Vila-sana, que s’ha guanyat el títol de millor equip del món en hoquei sobre patins femení. És una gesta molt gran que les millors del món siguin un grup de noies d’un poble del Pla d’Urgell de 700 habitants. El club va néixer fa poc més de 20 anys com a activitat extraescolar al municipi i forma part de l’elit esportiva des de l’any 2017.
Anant sumant victòries, producte d’una planificació directiva tant ambiciosa com seriosa i del convenciment responsable d’unes jugadores i un cos tècnic que saben a cada partit què és el que s’hi juguen, el club el formen ja l’equip d’elit i altres 14 conjunts que competeixen en diferents categories. Llueixen una vitrina plena de copes i medalles que és enveja de molts altres i exemple a seguir per altres entitats esportives.
I no s’aturen aquí les dones guanyadores! Aquests dies també hem pogut gaudir de l’èxit de l’equip sènior del Lleida Handbol Club, que han rubricat l’ascens a la Divisió d’Honor Or quedant les millors de la seva categoria actual. Aquest èxit del Lleida Handbol Club també ens explica una altra història de planificació responsable i aposta per les oportunitats allà on altres potser només hi veien problemes.
Sumant l’èpica trajectòria local i nacional que ja tenien dos clubs veterans, l’Associació Lleidatana d’Handbol i l’Handbol Lleida Pardinyes, en poc més de tres anys passen a formar part de l’elit estatal amb la mirada posada en l’ambició de traspassar fronteres amb les seves victòries.
Aquest selecte grup d’equips victoriosos es completa amb el Cadí de la Seu d’Urgell, en bàsquet, i l’AEM, en futbol, del qual, a més, també hem de celebrar que el seu segon equip acaba d’ascendir a la Segona RFEF. I seria injust si no mencionés l’innegable èxit de l’Hiopos Lleida, que confirma que el bàsquet masculí lleidatà és per mèrit propi digne competidor de l’ACB, la millor lliga de bàsquet europeu. Van exhibir empatia esportiva celebrant la victòria del Vila-sana i són també referent per al Robles Lleida, que competeix molt dignament a la Lliga Femenina 2.
Les victòries són d’elles, i per aquesta raó a la Diputació de Lleida ens en sentim especialment orgulloses, sabent que l’aposta que al seu dia vam fer com a institució per fomentar l’esport de base, femení i inclusiu obté els millors dels seus fruits.
L’esport, més enllà de la competició en si mateixa, és l’expressió de valors morals, cívics i socials que ens representen com a societat. En el cas de l’esport femení aquesta afirmació és especialment rellevant. Tradicionalment, la pràctica esportiva competitiva ha estat molt masculinitzada, relegant a l’imaginari de l’oci la participació de la dona a esports que sempre han passat per minoritaris davant l’arrossegament popular del futbol practicat per homes.
No es tracta de substituir uns per unes altres, sinó de traslladar la imatge potent d’una societat, la lleidatana, que és completa i sencera, en la qual ens creiem els valors associats a una pràctica esportiva saludable, respectuosa amb els altres i que projecta de manera positiva els conceptes de recompensa per l’esforç realitzat i la competència com a forma de perfeccionament i millora de les persones.
A la Diputació de Lleida s’ha convertit en tradició rebre campions, i avui ho farem amb el Lleida Handbol Club. Aquesta tradició l’hem completat recentment amb l’obertura d’un nou Llibre d’Honor que signaran els clubs i els esportistes guardonats. No és casualitat que, per ara, només l’han pogut rubricar capitanes d’equips femenins.