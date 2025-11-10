Diputació de Lleida: Govern i oposició
Alcalde de Guissona i cap de l’oposició a la Diputació de Lleida
No hi ha dubte: esperit de país. La Diputació de Lleida ha encetat el debat dels pressupostos per al 2026. Es tracta d’un dels moments més importants de l’any polític, perquè es defineixen les prioritats, les inversions i els projectes que marcaran el futur immediat de la demarcació.
La finalitat de tots –tant del govern com de l’oposició– ha de ser que se’n beneficiï la ciutadania, els ajuntaments i els consells comarcals. Que tots ells puguin disposar de les prestacions que mereixen. No hi ha ajuntaments petits o grans; hi ha municipis amb necessitats diferents, però tots igualment legítims. La Diputació ha de ser la mà amiga que acompanya, no una institució distant o burocràtica.
Cal recordar que els diputats i diputades provincials no som elegits directament per la ciutadania, sinó que som designats en funció dels resultats que obté cada partit a les eleccions municipals, a nivell de tota la demarcació. Això ens dona una responsabilitat especial: no representem només una ideologia, sinó un territori. Ens devem a tots els veïns i veïnes de les comarques lleidatanes, siguin del color polític que siguin. No hem d’entendre la política com una competició contant, sinó com un espai per sumar i buscar acords que beneficiïn les persones i els municipis. Els pressupostos no són un fi en si mateixos, sinó una eina al servei del territori. Per això, la nostra voluntat és clara: volem aportar projectes estratègics, viables i equilibrats territorialment, que ajudin a fer de les comarques de Lleida, del Pirineu i de l’Aran un lloc d’oportunitats.
Les nostres propostes per als pressupostos del 2026 es basen en quatre grans blocs:
Benestar per a les persones, que donin resposta a les necessitats dels veïns de tots els pobles.
Infraestructures i equipaments, perquè sense bones carreteres i instal·lacions dignes no hi ha futur ni per a la gent ni per a les empreses.
Finançament als ajuntaments i consells comarcals, garantint una distribució justa i equilibrada dels recursos, especialment per als municipis petits que depenen del suport de la Diputació.
Millores en la gestió, apostant per una administració més àgil i eficient, que respongui amb rapidesa a les demandes del territori.
Aquestes línies d’acció no neixen d’un despatx, sinó de l’escolta activa. Durant els darrers mesos, hem parlat amb alcaldes, regidors, empresaris, entitats i ciutadans. Tots coincideixen que cal una Diputació que faci de motor i no de fre, que faciliti la vida als municipis i que treballi amb mirada llarga.
Per això, des de Junts Impulsem estem fent d’altaveu d’aquells projectes concrets i equilibrats territorialment. Per aquest motiu, la nostra tasca com a oposició va més enllà de fiscalitzar l’acció del govern. La nostra funció principal és garantir que la veu del territori arribi clara i forta a la institució. Que cap comarca, cap municipi i cap projecte quedi enrere.
Els pressupostos del 2026 són una nova oportunitat per demostrar que la política pot ser útil, seriosa i propera. I, des de Junts Impulsem, hi serem. Amb esperit crític, però sobretot amb esperit de país.