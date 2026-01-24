Tornar als barris per fer ciutat
Portaveu d’ERC-AM a la Paeria
Hi ha una cosa que es repeteix a tots els barris de Lleida quan parles amb la gent sense presses, sense protocols i sense micròfons: la sensació que sovint només se’ls escolta quan convé, només es parla de participació o se’ls convida a imaginar i decidir quan realment la proposta no és realista, queda molt llunyana o és massa vegades tard. Ho diuen persones grans que han vist passar governs, famílies joves que volen quedar-se al barri i entitats que fa anys que sostenen vida comunitària amb més voluntat que recursos.
Escoltar no és una promesa electoral ni una visita puntual. Escoltar és atendre, aprendre i retornar el debat, el neguit o la proposta amb fets, calendari i conversa propera.
D’aquesta convicció –d’escoltar i atendre– neix el Grup d’Acció als Barris (GAB), un projecte impulsat pel grup municipal d’Esquerra Republicana que entén la política municipal com una feina de proximitat, constant i compromesa. El GAB no comença avui ni parteix de zero. És la continuïtat d’una feina iniciada a la primera meitat del mandat, quan ja es van visitar els barris, es van escoltar veïns i veïnes i moltes d’aquestes demandes es van traslladar al Ple i a les diferents comissions de la Paeria de Lleida; amb constància i treball.
Comencem el 2026 amb una nova mirada. El projecte entra en una segona etapa amb un objectiu clar: donar seguiment a tot allò que els barris han expressat. Per això el GAB incorpora una eina senzilla i accessible que permet recollir de manera ordenada l’opinió del veïnat sobre qüestions com l’estat de l’espai públic, la neteja, la seguretat, la mobilitat, els equipaments o la vida comunitària. No és una enquesta per fer titulars, sinó una eina de treball polític quirúrgic que ha de servir per detectar prioritats, identificar problemes compartits i fer-ne seguiment en el temps, amb un compromís explícit de retorn a la ciutadania.
Balàfia és el primer barri d’aquesta nova etapa perquè representa molt bé la realitat de molts barris de Lleida: un teixit associatiu fort, una comunitat viva i compromesa, però també problemàtiques que fa temps que s’arrosseguen i que necessiten respostes clares i sostingudes. Començar aquí no és un gest simbòlic, sinó una declaració d’intencions: la política s’ha de fer on passa la vida quotidiana.
El GAB també defineix una manera d’entendre la manera com es fa l’oposició: fiscalitzar el govern quan cal, però sobretot construir propostes des del coneixement directe del territori. Aquesta mirada contrasta radicalment amb el model anunciat per l’alcalde Larrosa, que va assegurar que visitaria els barris però que ha acabat convertint-se en una trobada mensual amb cita prèvia, com si fos un tràmit administratiu. Un format tancat, previsible i amb poc retorn. Quan escoltar esdevé un tràmit, sovint es converteix en un filtre per seleccionar allò que es vol sentir i limitar les veus més crítiques. I és en aquesta bombolla de despatxos, cites prèvies i formularis on viu instal·lat el govern de la ciutat.
El Grup d’Acció als Barris defensa una escolta oberta, sense filtres innecessaris, assumint també la crítica i el conflicte. A peu de carrer, caminant i recorrent places, carrers i equipaments. Però sobretot assumeix un compromís fonamental: explicar què es fa amb el que s’escolta. Perquè sense retorn no hi ha confiança, i sense confiança no hi ha participació real.
Fer ciutat vol dir escoltar de veritat. I això només es pot fer des dels barris, amb constància, coherència i compromís. Aquesta manera de fer, basada en els aprenentatges rebuts, ha de ser l’estela i el compromís de present i de futur d’una ciutat que volem construir amb l’esperança que una altra manera de fer política –més útil, més honesta i més propera– no només és possible, sinó més necessària que mai. I en aquest camí, tornarem als barris per fer ciutat.