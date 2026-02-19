De lloc de pas a espai per quedar-s’hi
Portaveu de Junts a la Paeria de Lleida
L’antiga estació d’autobusos del carrer Saracíbar entra en una nova etapa. La convocatòria del concurs d’idees arquitectòniques és el primer pas visible d’una voluntat política, recollida en l’acord de pressupostos del 2025, d’impulsar un projecte que ajudi a revitalitzar tot aquest entorn. Parlem d’un espai de més de 5.000 metres quadrats situat al bell mig de Lleida, just a l’inici del nostre Eix Comercial.
Parlem d’un recinte que ha patit durant dècades un manteniment lamentable i que avui presenta un aspecte deplorable. Però també parlem d’un espai magnífic, que té moltíssimes possibilitats, i que és una de les portes d’entrada a la ciutat i al nostre Eix Comercial. A més, és una oportunitat per dotar Lleida d’un gran espai interior que ens protegeixi del clima extrem: del fred intens a l’hivern i de les onades de calor cada cop més freqüents a l’estiu, que actuï també com a refugi climàtic. La ciutat necessita llocs on poder estar, trobar-se i fer vida, independentment de la temperatura exterior.
El repte és molt ambiciós: convertir-lo en un espai per quedar-s’hi. Un lloc per conviure, per fer comunitat, per fer ciutat i per fer barri. Però, aquest canvi de mirada és fonamental, i això només serà possible si qualsevol projecte respecta el descans, la convivència, el comerç i la vida quotidiana. El futur d’aquest equipament ha de tenir molt present aquesta realitat.
L’Eix Comercial no és només un lloc per anar a comprar. És un espai de relació social, de passeig, de trobada, una part essencial de la identitat lleidatana i, avui, camina per una línia molt fina. Per això, el futur de l’antiga estació ha de formar part d’una estratègia global i coherent de revitalització de la ciutat. El projecte arquitectònic no resoldrà tots els problemes perquè el comerç de proximitat viu una situació extrema. Les compres per internet creixen sense aturador, mentre els grans centres comercials, especialment quan es projecten fora del nucli urbà com passarà amb Torre Salses, poden actuar com un imant que pot buidar la vida comercial de la ciutat. I quan el comerç pateix, també ho fan els seus carrers: hi ha menys gent, menys activitat, menys seguretat percebuda i menys vida als barris.
Des de Junts per Catalunya creiem que és imprescindible dinamitzar aquest espai, sí, però també s’han de prendre decisions valentes. El concurs d’idees és un primer pas necessari, però insuficient. Lleida pateix una manca evident d’aparcaments, i això és un fre directe per al comerç i per a la vida urbana. I ens ho diuen els nostres veïns: “fa mandra venir a Lleida.” Necessitem pàrquings dissuasius a les entrades de la ciutat, una mobilitat eficient que connecti els barris, més places d’estacionament dins la trama urbana, incloent-hi solars a cel obert que permetin aparcar de manera ràpida i pràctica i, sobretot, cal abordar d’una vegada l’ampliació del pàrquing de Blondel cap a l’avinguda de Madrid. Aquesta és una peça clau per donar oxigen i facilitar que la gent hi vingui, s’hi quedi i compri.
El procés participatiu per determinar els usos d’aquesta antiga estació d’autobusos ha posat de manifest les ganes de la ciutat d’implicar-s’hi. Han sorgit moltíssimes idees, algunes realment interessants: propostes d’espais de restauració, d’oci, culturals, esportius... Mirades diverses que demostren que aquest equipament pot tenir usos compatibles, sempre que es construeixi amb sensibilitat urbana i amb respecte pel barri.
Tenim davant una oportunitat històrica. Fem que aquest espai deixi de ser un lloc de pas i es converteixi en un espai per quedar-s’hi, viure-hi, fer ciutat amb equilibri entre usos i convivència, i amb el comerç com a motor i amb una mobilitat que realment ho faci possible.