2026 esperançador amb inici accidentat
Enginyer Tècnic Agricultor Membre d’Agropres
Estem superant el segon full del calendari. Si fem una previsió del que queda amb el que hem viscut i experimentat des que vam acomiadar el 2025, no podem ser gaire optimistes: accident mortal a Suïssa mentre sonaven les dotze campanades, pocs dies després el descarrilament i xoc de trens AVE amb 48 morts, un altre tren climatològic de borrasques des de mitjans de gener ha negat i saturat centenars d’hectàrees de terres de cultiu forçant el desallotjament d’habitatges i pobles sencers, i els enfrontaments bèl·lics entre nacions continuen vius amb centenars de morts.
Els Drets i Lleis acordats de convivència internacional se n’han anat en orris, la prepotència dels EUA, Rússia i la Xina està tan maquiavèl·licament present com mai en una Europa expectant i a la defensiva; l’agricultura i ramaderia estan amenaçades per un Mercosur competitiu a canvi de cotxes i tecnologia de la qual el nostre país escasseja, amb estructures latifundistes davant d’una comparativa microparcel·lària catalana, espanyola i europea amb costos i normatives productives que no tenen res a veure amb els que ens exigeix i comanda la UE.
El més problemàtic queda per mastegar: ens arribarà fruita, cereals, llegums, arròs... produïts i conservats amb productes contaminants de residus perjudicials, fins i tot potencialment cancerígens, carns de bestiar engreixat amb estimulants hormonals que no podem emprar a les nostres granges i ramats.
Es farà difícil, per no dir impossible, controlar i analitzar els milers de tones que poden entrar en vaixells i contenidors als ports europeus que no disposen de mitjans, personal i temps per fer-ho.
Per arrodonir-ho, cal afegir problemes d’àmbit domèstic, PPA, dermatosi, pesta aviària, fauna salvatge descontrolada, Rodalies i autovies plenes de clots...
La floració està al caure, millor dit, els ametllers Llargueta, Marcona, Rof i Comunes locals ja vesteixen de blanc, varietats d’albercoc, préssec i nectarina estan esclatant a Casp, Baix Cinca i Segre, són l’avançada de l’arribada i la invasió de centenars de visitants urbanites que, amb càmeres en mà i telèfons, s’emportaran el paisatge florit de Torres de Segre, Aitona, Alcarràs, Seròs...
Els secans ben assaonats de la Segarra, Garrigues o Solsonès tindran una bona represa vegetativa, els embassaments al límit continuaran rebent aigua d’un tou de neu que assegura bons nivells al desgel per a tota la campanya de reg 2026.
Els conreus extensius de cereals de palla, tot i el retard en tractaments, herbicides, fungicides i fertilització, poden quedar abastits si la climatologia i la utilització de drons ho permet.
La floració ve amb temps normal i entrem en el període expectant en perill de gelades, que fins a finals d’abril poden afectar tota la producció fruitera, queden dos mesos de perill que hem de cobrir amb l’assegurança, que caldria revisar i millorar, passant d’indemnització per afecció varietal, la que tenim actualment condiciona superar el 30% del conjunt per tenir retorn del dret d’indemnització.
Hi ha el desig i l’esperança que les coses negatives quedin en el mes i mig passat i que el que ha de venir sigui més constructiu i positiu.