El cost de la vida
Portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Lleida
Quan l’economia d’un país creix, semblaria que el més lògic seria que la riquesa dels seus ciutadans també creixés i que tothom pogués viure millor. Aquest és el sentit que hauria de tenir el creixement: que l’esforç col·lectiu es tradueixi en major benestar. Però, a Catalunya i a Lleida, entre les grans xifres de l’economia i els comptes de cada casa hi ha una escletxa que preocupa cada vegada més.
El 2025, el PIB català va créixer un 2,7%. I si mirem en els últims 25 anys, ha crescut un 50%. És una bona notícia. Tanmateix, malgrat que sembli que cada any siguem més rics, cada vegada hi ha més famílies que han de fer més números per pagar el lloguer, omplir la nevera i afrontar els rebuts. Aquesta és la distància entre la macroeconomia i la vida quotidiana: el país genera més riquesa, però massa gent no nota que visqui millor. Si després de pagar les despeses bàsiques no queda marge per estalviar ni afrontar un imprevist, el creixement té una assignatura pendent.
A Lleida, aquest debat té un punt de partida que no podem ignorar. Segons l’Idescat, el 2023 la renda disponible bruta per habitant era de 19.018 euros, davant dels 20.789 del conjunt de Catalunya: un 8,5% menys. No parlem del salari mitjà, sinó dels recursos disponibles per consumir o estalviar. Per això, quan sento que aquí es viu més barat, penso que falta la meitat de la frase: més barat, en relació amb quins ingressos? Que un pis costi menys que a Barcelona no vol dir que el pugui pagar una persona que treballa a Lleida.
L’habitatge ho il·lustra. Segons les fiances dipositades a l’Incasòl, el lloguer mitjà dels contractes registrats a Lleida ha augmentat un 26% en 5 anys: gairebé 120 euros més al mes, uns 1.440 euros anuals. Són mitjanes dels contractes de cada any, no l’evolució del mateix pis, però mostren com ha canviat el mercat. Per a una llar amb poc marge, aquesta diferència condiciona moltes altres decisions.
I després del pis arriba tota la resta. El menjar, el transport, les despeses escolars, la calefacció a l’hivern. Que la inflació es moderi significa que els preus pugen més lentament, no que tornin als nivells d’abans. Els increments acumulats pesen cada vegada més en els comptes de les famílies, sobretot entre qui dedica gairebé tots els ingressos a necessitats bàsiques.
Em preocupa que ens acostumem a aquesta realitat. Que treballar i no arribar a final de mes sembli inevitable. Que normalitzem viure al límit, sense estalvis ni marge per afrontar un imprevist. Que assumim que la classe treballadora hàgim de viure cada vegada més precaritzada, pagant a terminis allò que el sou ja no permet cobrir.
Lleida necessita generar més riquesa, però sobretot que es reparteixi amb una major equitat. Tenim pagesia, indústria agroalimentària, universitat, recerca i serveis: una base sobre la qual crear ocupació qualificada i salaris dignes. Reequilibrar la nació també vol dir que les inversions i les oportunitats arribin a Lleida.
La Paeria hi té responsabilitats concretes. Ampliar el parc d’habitatge assequible amb terminis i resultats verificables. Impulsar la rehabilitació per reduir la despesa energètica. Oferir un transport públic útil per anar a treballar i estudiar. I aplicar una fiscalitat municipal sensible a la capacitat econòmica de les llars. Són decisions que poden alleugerir despeses i deixar més recursos a les famílies.
També és una qüestió de ciutat. Quan tot el que entra a casa se’n va en el pis i els rebuts, en pateixen les botigues, la restauració i les activitats culturals. Defensar el poder adquisitiu de la gent és defensar el comerç dels barris i l’economia local. Els comptes de les famílies i els de la ciutat estan molt més lligats del que sovint expliquem.
Vull una Lleida on treballar permeti avançar i on arribar a final de mes deixi espai per fer plans. El creixement econòmic ha de servir per això. Perquè la prosperitat del país es reconegui en la vida de la seua gent. Perquè les bones dades també es notin quan obrim un rebut, anem a comprar o busquem un pis. Perquè viure a Lleida ens permeti viure millor.