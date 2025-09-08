Els falsos salvadors del món
Hem de suposar que les 300 persones que van iniciar el viatge de l’anomenada, amb el castellanisme internacional, “flotilla”, amb trenta vaixells capitanejats per les televisives Thunberg i Colau, també són ecologistes, defensores del medi ambient i crítiques amb la manca de voluntat dels estats per aturar el canvi climàtic. Com que a mi també em preocupa, m’he passat una bona estona calculant el que contaminen trenta vaixells navegant pel Mediterrani en un recorregut que, segons l’organització, tenia una durada entre 15 i 20 dies. En aquest curiós periple d’anar i tornar, l’expedició Global Sumud ja haurà contaminat el que no està escrit i potser, només potser, hauria estat més pràctic transportar la mercaderia en contenidors però, ai las, la foto i la passejada triomfal entre els incondicionals es perdrien en l’anonimat! Segons informació oficial d’Oceana Europe, la primera fundació internacional dedicada en exclusiva a protegir els oceans, un vaixell petit o mitjà emet diòxid de carboni i altres gasos tòxics com l’òxid de nitrogen i l’òxid de sofre, arribant a contaminar el mateix que 100 milions de vehicles. El vaixell Bribón que, per raons tècniques, va tornar a port, capitanejat pel regidor d’Esquerra a la ciutat de Barcelona Jordi Coronas, fa sis metres d’eslora i consumeix de 20 a 30 litres de combustible per hora de navegació a una velocitat moderada de creuer. Sorprenent, oi? Enmig de la meva investigació particular, llegeixo que tres membres del col·lectiu Futuro vegetal, (que s’han posat al cap vandalitzar tot Barcelona) han llançat pintura vermella contra la façana de la botiga oficial del Barça del Passeig de Gràcia perquè Joan Laporta va gosar fotografiar-se amb una bandera del “malèvol” Israel. El web de la plataforma (en castellà i anglès) que ja va atacar la façana de la Sagrada Família es defineix com a defensora de l’ecologia responsable. Anem a pams! La coherència del missatge que es vol transmetre és fonamental i bàsic, sigui quina sigui la temàtica, oi? Sorprèn que es vulgui lluitar contra el canvi climàtic amb esprais de pintura amb una alta concentració de components volàtils i clorofluorocarburs que malmet la capa d’ozó o que s’enlairin alegrement centenars de banderes fabricades amb químics nocius, colorants i materials sintètics que, quan es degraden, alliberen composts orgànics volàtils, microplàstics i gasos d’efecte d’hivernacle com el metà i el diòxid de carboni. Una fórmula ben estranya de salvar el planeta!