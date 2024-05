Alex Surroca: “La IA és productivitat i creativitat sense substituir les persones”

Alex Surroca, CEO de USE IT AI

Àlex, com a CEO de USE IT, que es dedica al desenvolupament de software, com decidiu entrar al món de la IA?

La nostra incursió en la intel·ligència artificial és una extensió natural de la nostra missió a llarg termini, que no és altra que la transformació digital dels negocis i la societat. Incorporant la IA, obrim un ventall de possibilitats per als nostres clients que va molt més enllà de l’automatització de tasques. Podem oferir-los eines per extreure insights valuosos de les seves dades, una capacitat crucial en un món cada vegada més orientat cap a les dades. Aquest pas és una clara demostració del nostre compromís per estar a l’avantguarda de la tecnologia, proporcionant solucions avançades que no només mantenen els nostres clients un pas per davant de la seva competència, sinó que també obren noves vies d’èxit.

Creus que la IA és la tecnologia més disruptiva de la història?

És una de les tecnologies més transformadores que hem vist. Pot afectar tots els sectors, des de la medicina fins a l’educació i la logística, i el seu potencial per resoldre problemes complexos a gran escala i amb una eficiència sense precedents és realment revolucionari. Estem parlant d’una tecnologia que no només millora els processos existents, sinó que també obre camins completament nous.

Podries donar alguns exemples de com la IA està transformant tots aquests sectors?

En educació, la IA pot personalitzar l’aprenentatge, adaptant els continguts i els ritmes segons les necessitats i les capacitats de cada alumne. En medicina, pot millorar el diagnòstic i la personalització dels tractaments mèdics gràcies a la seva capacitat d’anàlisi de grans volums de dades mèdiques. A nivell logístic, la IA optimitza les cadenes de subministrament, millorant l’eficiència i reduint els costos al predir la demanda i gestionar els recursos amb més precisió.

La nova empresa USE IT IA ofereix tant l’anomenada soft AI com la hard AI. Podríem explicar la diferència entre aquests dos tipus d’IA?

La soft AI, o IA “dèbil”, inclou tecnologies com els xatbots de servei al client, que gestionen consultes estàndard i repetitives sense necessitat d’aprenentatge complex. A USE IT IA hem integrat aquest tipus d’IA per automatitzar interaccions i augmentar l’eficiència i la satisfacció del client. D’altra banda, la hard AI, o IA “forta”, implica capacitats d’aprenentatge més profund i modelatge complex, com ara l’anàlisi predictiva en la cadena de subministrament que mencionaves. Aquesta forma d’IA permet a les empreses anticipar canvis en la demanda i ajustar els nivells d’inventari de manera més precisa, optimitzant així l’eficiència operativa i la rendibilitat.

Com veus el futur de la intel·ligència artificial en el món empresarial?

El futur de la IA en el món empresarial és extremament prometedor. L’avanç en tecnologies d’aprenentatge automàtic està permetent que les màquines no només realitzin tasques, sinó que també aprenguin i s’adapten de manera autònoma. Això obre la porta a nivells de personalització en productes i serveis que abans no eren possibles, transformant radicalment la manera com interactuem amb els clients.

És una IA cada cop més humana?

Sí, és la IA afectiva, que reconeix i respon a les emocions humanes, que pro met revolucionar l’atenció al client i la interacció amb el consumidor, oferint una experiència més rica i humana. Aquestes tendències no només estan redefinint les expectatives dels clients, sinó que també estan remodelant com operem i competim en el mercat global.

Quin consell donaries a les empreses que estan considerant integrar la IA en els seus processos?

El consell més important és veure la IA no com una panacea, sinó com una eina poderosa que necessita una estratègia ben pensada i una implementació meticulosa. Recomanaria començar amb projectes pilots que permetin a l’empresa experimentar i avaluar els beneficis de la IA, ajustant les estratègies abans de desplegar solucions a gran escala. Això no només redueix els riscos, sinó que també assegura que l’adopció de la IA sigui més efectiva i alineada amb els objectius específics de l’empresa.

Sembla que és un futur prometedor.

Sí, i la nostra aposta és ser al capdavant d’aquesta transformació que ha de redefinir sectors. Volem formar part del motor del canvi.