Joel Bota, de Juan Coll: “El canvi generacional és un moment per incorporar idees i maneres de fer”

Publicat per Pimec Joves Verificat per Creat: Actualitzat:

Juan Coll porta 70 anys de trajectòria. Quin és el teu perfil a l’empresa? Soc tercera generació de Juan Coll, una empresa històrica i arrelada en la qualitat i la proximitat al client. Després d’acabar Administració i Direcció d’Empreses i adquirir experiència en altres empreses vaig tornar a casa, on vaig tenir l’oportunitat de passar per diversos departaments, complementant aquest recorregut amb una formació tècnica especialitzada en fred, electricitat, clima i gas. Això m’ha permès entendre tots els aspectes del negoci i estar preparat per liderar amb coneixement i compromís. Tot i assumint més responsabilitats, segueixo comptant amb l’experiència del Joan, que continua actiu en la gestió per assegurar una transició progressiva i estructurada. Per a mi és essencial estar al costat del client durant tot el procés, participar en les reunions per entendre les seves necessitats, oferir un assessorament personalitzat i fer un seguiment fins a l’entrega final. Aquesta proximitat és el que ens defineix i ens permet oferir el millor servei possible.

Quina cultura empresarial teniu? Fonamentalment és la combinació de tradició i innovació, amb un enfocament constant en la qualitat, la satisfacció del client i l’eficiència en el servei. Al llarg dels anys hem après que l’èxit es basa en mantenir els valors mentre ens adaptem a les noves tecnologies i a les tendències del mercat. Els pilars són: adaptació i innovació, atenció prioritària i eficient, i qualitat i personalització. Aquest equilibri és el que ens permet seguir mirant cap al futur amb la mateixa determinació.

Quina és la vostra línia de negoci? Ens dediquem a oferir solucions en quatre grans àrees: fred comercial i industrial, climatització, maquinària per a hostaleria i fabricació d’equipament d’acer inoxidable. El nostre mercat se centra a les províncies de Lleida i Osca, amb una forta presència a zones del Pirineu i treballem amb tot tipus d’empreses que manipulin i transportin aliments, com restaurants, pastisseries, supermercats o empreses càrniques. A més, també oferim serveis de climatització per a negocis de tot tipus que busquen un entorn de treball confortable i eficient.

Com innoveu, en aquest sector? Una de les tecnologies que hem implementat és l’Internet of Things (IoT), amb la que podem oferir solucions que faciliten la feina dels nostres clients. Per exemple, les càmeres de fermentació programables permeten als forners deixar la massa a la tarda i descansar mentre aquesta fermenta automàticament. A més, els forns connectats al mòbil permeten un control remot i els nostres sistemes de monitorització amb registradors de temperatura avisen de canvis bruscos, evitant pèrdues de producte per fluctuacions.

Feu els projectes a mida? Quan treballem amb un client creiem que formem part del seu equip, des del primer contacte fins al seguiment final, i posem el focus en trobar la millor solució. A més, tenim certs avantatges, com els estocs interns de recanvis o l’assistència tècnica els 365 dies de l’any.

Quins són els plans de futur? Consolidar-nos en nous territoris i reforçar la nostra presència on ja som referents. La transició generacional és una oportunitat per incorporar noves idees i maneres de fer, enfocant-nos en la millora contínua dels processos i en l’eficiència operativa. Un dels nostres objectius és potenciar la qualitat del servei amb eines que ens permetin treballar de forma més àgil i precisa. Això no només ens ajudarà a mantenir el nivell que els nostres clients esperen, sinó també a adaptar-nos als reptes d’un sector cada vegada més exigent. A nivell intern volem continuar apostant pel desenvolupament de les persones que formen l’empresa. Creiem que el creixement no només es mesura en xifres, sinó també en el talent i el compromís de l’equip que ens acompanya. Aquest és el nostre motor per afrontar un futur ple d’oportunitats.

Què t’aporta formar part d’organitzacions empresarials com Pimec Joves? Com a empresari sé com de solitari pot ser aquest camí, però gràcies a PIMEC Joves tinc l’oportunitat de connectar amb altres empresaris i compartir preocupacions, consells i experiències. A més, els recursos i serveis que ofereixen fan que la gestió de l’empresa sigui més fàcil i eficient. Pimec Joves em permet sentir-me acompanyat en el creixement de l’empresa, i recomano a tots els joves empresaris que s’hi uneixin per aprofitar totes les oportunitats que ofereix.