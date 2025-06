Temu, Shein, Amazon i l’abundància

Creat: Actualitzat:

«Això on t’ho has comprat?» Cada cop que sento algú orgullós explicar-me que ha pescat a Temu, Shein o Amazon, noto aquell pessigolleig incòmode. És una impotència i mala llet que, pel que vaig veient, té una escala gradual, que no universal, que va dels que ho veuen la mar de normal —sovint gent amb sou fix a final de mes, que treballa per l’administració o per algun tercer, i per altre costat els que ho veuen com un atemptat moral contra l'economia i l'emprenedoria. Aquests són els que fan malabars cada trimestre amb l’IVA, que aixequen la persiana cada dia, els que miren d’innovar mentre l’Estat els prem una mica més amb alguna quota o impost «solidari» per pagar algun nou consell, observatori o entitat de nom llarg i resultats escassos.

Però no és només qüestió de pimes i autònoms, on fa mal. Aquella samarreta de dos euros o aquell cable carregador de menys d'un euro l'hem fet voltar per tot el planeta: fàbriques de la Xina amb condicions laborals que preferim no conèixer, ports asiàtics saturats, contenidors que creuen oceans amb vaixells gegants, autèntiques xemeneies flotants. I després camions.

I llavors resulta que aquest juliol, per una casualitat, la calor a Lleida serà insuportable. I llavors resultarà que, per una medalleta ecològica, a la ciutat de Lleida ordenarem normatives perquè les empreses de transport que ens han de portar plàstics de la Xina que ho fan malbé tot, hagin de moure’s amb patinets elèctrics i cotxes no contaminants.

Això no vol dir que no hagi comprat a Amazon, no em disculpo. Del que parlo és de la compra per la compra. Del paquet pel paquet, i de no saber com gestionar l’abundància de saber que avui ho tenim tot disponible a un clic de distància. Una abundància que, llegia fa poc, serà molt més difícil de gestionar que la misèria que la va precedir. Si no hi posem remei, amb molta més consciència, empatia i potser més regulacions ambientals, ens dirigirem directes cap al país fallit.

Per cert, parlant de fallida... i de calor. Que tingueu un bon estiu.