Celebra Sant Joan amb un lot de vi i cava ecològics Raimat

Celebra la revetlla de Sant Joan amb vi i cava ecològics de Raimat, articles de proximitat i de la millor qualitat. Un lot compost per una ampolla de vi blanc Chardonnay Castell i una ampolla de cava Brut Nature, DO Cava. Per maridar el teu sopar de revetlla amb el millor producte del mercat.

Un lot valorat en 18,95 € i que podreu comprar amb més d'un 40% de descompte, per només 10,95 €.

El lot inclou: 1 ampolla de vi blanc Chardonnay Castell de Raimat, DO Costers del Segre de 0,75 cl.

de Raimat, DO Costers del Segre de 0,75 cl. 1 ampolla de cava Brut Nature ecològic de Raimat, DO Cava de 0,75 cl.

ecològic de Raimat, DO Cava de 0,75 cl. 1 estoig de cartó amb nansa

Compra'l, fins exhaurir existències, a: LLEIDA : Segre, oficines centrals (c/del Riu, 6 de Lleida)

: Segre, oficines centrals (c/del Riu, 6 de Lleida) TÀRREGA : Delegació Segre (c/Governador Padules, 2)

: Delegació Segre (c/Governador Padules, 2) MOLLERUSSA : Delegació Segre (Avinguda del Canal, 7)

: Delegació Segre (Avinguda del Canal, 7) ONLINE: botiga.segre.com