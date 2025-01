Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En les últimes setmanes, Espanya ha registrat un augment significatiu en la incidència de norovirus, un patogen altament contagiós responsable de la gastroenteritis aguda. Aquest virus provoca símptomes com a diarrea, nàusees, vòmits i dolor abdominal, afectant especialment nens, ancians i persones amb sistemes immunitaris debilitats.

Segons dades recents, el nombre de casos de norovirus s’ha incrementat en diverses comunitats autònomes. Aquest repunt coincideix amb les reunions familiars i celebracions típiques del Nadal, que faciliten la propagació del virus.

Mesures preventives per contenir la propagació del norovirus

Davant de l’alta contagiositat del norovirus, els especialistes emfatitzen la importància d’adoptar una sèrie de mesures preventives per frenar la seua expansió:

Higiene de mans: És fonamental rentar-se les mans de forma freqüent amb aigua i sabó durant almenys 20 segons, especialment després d’anar al bany, canviar bolquers i abans de preparar o consumir aliments. Es pot destacar que els desinfectants de mans no són tan efectius contra el norovirus com el rentat amb aigua i sabó.

Manipulació segura d’aliments: Es recomana rentar minuciosament fruites i verdures abans del seu consum i cuinar bé els mariscos, en particular les ostres, per eliminar possibles contaminants. És aconsellable evitar preparar aliments si es presenten símptomes de gastroenteritis i fins 48 hores després de la recuperació.

Neteja i desinfecció de superfícies: Per reduir el risc de transmissió, és crucial desinfectar amb solucions a base de clor les superfícies que puguin estar contaminades, sobretot en banys i cuines.

Tractament i cures davant d’una infecció per norovirus

Si malgrat les precaucions, el virus arriba a les nostres cases, és important tenir en compte una sèrie de pautes. Actualment, no existeix un tractament específic per a la infecció per norovirus; l’atenció se centra a alleujar els símptomes i prevenir la deshidratació:

Hidratació: Resulta primordial reposar els líquids i electròlits perduts a causa dels vòmits i la diarrea. Es recomana el consum de solucions de rehidratació oral, caldos i begudes isotòniques.

Alimentació: Una vegada que els vòmits cessin, s’ha d’introduir gradualment aliments tous i fàcils de digerir, com a arròs, plàtans, puré de poma i torrades. És convenient evitar productes lactis, cafeïna, alcohol i aliments grassos o molt condimentats fins la recuperació completa.

Repòs: Descansar prou és essencial per permetre que l’organisme es recuperi adequadament.

Si els símptomes persisteixen per més de 48 hores, o si apareixen signes de deshidratació severa, com marejos, disminució a la producció d’orina o sequedat a la boca, és crucial buscar atenció mèdica immediatament.

