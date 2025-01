Descobreixen com el son profund no només descansa, també aclareix la ment

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi publicat a la revista Cell Press ha donat nova llum sobre la importància del son profund per mantenir la salut cerebral. Els investigadors, liderats per Maiken Nedergaard de la Universitat de Rochester i la Universitat de Copenhaguen, han descobert que durant el son profund, el cervell activa un sistema d’eliminació de residus anomenat sistema glimfàtic, que ajuda a eliminar proteïnes tòxiques relacionades amb trastorns neurològics.

L’equip de científics danesos es va centrar a estudiar el paper d’una molècula anomenada norepinefrina en aquest procés de neteja cerebral. Mitjançant experiments en ratolins, van descobrir que durant el son profund, el tronc encefàlic allibera petites onades de norepinefrina cada 50 segons aproximadament. Aquesta molècula té la capacitat de contreure els vasos sanguinis, generant pulsacions lentes que creen un flux rítmic al líquid circumdant, arrossegant així els rebutjos acumulats.

La norepinefrina: directora de l’orquestra cerebral

Natalie Hauglund, autora principal de l’estudi i investigadora de la Universitat de Copenhaguen i la Universitat d’Oxford, compara el paper de la norepinefrina amb el d’un director d’orquestra: "Hi ha una harmonia en la constricció i dilatació de les artèries, que després impulsa el líquid cefalorraquidi a través del cervell per eliminar els productes de rebuig."

Els investigadors també van estudiar els efectes d’un fàrmac comú per agafar el son, el zolpidem, en aquest procés de neteja cerebral. Van descobrir que als ratolins tractats amb zolpidem, les ones de norepinefrina durant el son profund eren un 50% menors en comparació amb els ratolins que dormien de forma natural. Encara que els ratolins tractats s’adormien més ràpid, el transport de fluids al cervell disminuïa més d’un 30%.

Implicacions per a la salut neurològica

Aquestes troballes suggereixen que els somnífers poden alterar l’eliminació de residus impulsada per la norepinefrina durant el son , la qual cosa podria tenir implicacions per a la funció cognitiva a llarg termini. Hauglund adverteix: "Cada vegada més gent utilitza medicació per dormir, i és molt important saber si es tracta d’un son saludable".

Encara que els experiments es van realitzar en ratolins, els investigadors creuen que és probable que els resultats s’apliquin també als humans, que també tenen un sistema glimfàtic. Tanmateix, es necessiten més proves per confirmar aquesta hipòtesi.

Cap a un son reparador i saludable

Els resultats d’aquest estudi poden ajudar a comprendre millor com un son deficient pot contribuir al desenvolupament de trastorns neurològics com la malaltia d’Alzheimer. Nedergaard conclou: "Ara que sabem que la norepinefrina impulsa la neteja del cervell, podem esbrinar com aconseguir que la gent tingui un son llarg i reparador".

A Espanya, on segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) un 18,8% de la població adulta pateix trastorns del son, aquestes troballes podrien tenir importants implicacions per a la salut pública. La promoció d’hàbits de son saludables i la investigació sobre tractaments que no interfereixin amb el procés natural de neteja cerebral durant el son profund podrien ser claus per prevenir el deteriorament cognitiu i les malalties neurodegeneratives en la població espanyola.

