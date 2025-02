El Mamapop de Lleida aconsegueix una recaptació rècord contra el càncer de mama

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

La desena edició de Mamapop, amb l’espectacle ‘Generación Movida’, ha assolit la donació més elevada a benefici de l’IRBLleida: un total de 86.560 euros, la major part generats amb les aportacions de les sessions que han omplert fins a cinc mil butaques de la platea del teatre de La Llotja i els 525 euros recaptats amb l’esmorzar solidari de la pastisseria El Crostó, que ha col·laborat enguany amb aquesta iniciativa.

El concert solidari s’ha convertit, a més, en la primera i més important producció artístic-musical de Lleida pel que fa a xifra d’espectadors, assolint un triple rècord: en assistència, en nombre de sessions i en volum de diners recaptats per a destinar-los a la investigació mèdica.

L’entrega del xec simbòlic ha tingut lloc aquest dimecres al Saló de Sessions de la Paeria, en què l'alcalde, Fèlix Larrosa, en la seva intervenció per cloure l’acte, ha definit aquesta iniciativa com “una poderosíssima eina per impulsar la investigació que compta amb el suport i compromís d’empreses, ciutadania i moltes persones voluntàries que fan que s’hagi convertit en un referent a tot Catalunya”. Així mateix, l’alcalde ha refermat “el nostre suport institucional per continuar en la lluita contra el càncer de mama per continuar-hi investigant”.

De la seua banda, el fundador i director artístic de Mamapop, Manel Simon, s’ha mostrat molt satisfet i orgullós “del que estem aconseguint. El públic, la comunitat Mamapop, cada vegada és més gran i això ens motiva a continuar, a la vegada que representa un gran repte i una gran responsabilitat. Mamapop és sinònim de qualitat i de professionalitat artístico-escènica, per això seguirem innovant amb el doble objectiu de continuar sorprenent i emocionant als nostres seguidors i de ser fidels a la nostra causa: la mama”. Simon ha explicat que ja estan preparant l’11a edició que se celebrarà el proper mes de novembre.

A l’acte també han assistit el vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez; el regidor de Salut Pública i Esports, Jackson Quiñónez; la regidora de Cultura i Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch; el cap de l’oposició, Xavi Palau; les regidores Neus Caufapé, Anna Florista i Gloria Rico, i el regidor Xavi Estrada. També han estat presents els representants de les diferents empreses i entitats solidàries que patrocinen i/o col·laboren perquè el Mamapop sigui possible com són la Fundació La Caixa, Atlas Energia, Jori&Asurbrok, Vivers Sisco Palau, Dental Codina i Autocars Gamón.