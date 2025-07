L’anàlisi de femta és tan eficaç com la colonoscòpia per reduir la mortalitat del càncer de còlon

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El test de sang oculta en femta assoleix els mateixos resultats que la colonoscòpia directa en la reducció de la mortalitat per càncer colorectal, segons confirma un ampli estudi publicat a la revista 'The Lancet'. La investigació, coordinada per l'Hospital Clínic de Barcelona-IDIBAPS i l'Hospital Universitari de Canàries, ha fet un seguiment de 57.000 persones durant deu anys per determinar l'eficàcia comparativa d'aquests dos mètodes de cribratge.

Aquesta troballa científica arriba just abans del Dia mundial del càncer de còlon, que se celebra el 31 de març, i suposa un important avenç en l'àmbit de la prevenció. "La conclusió és que una prova menys invasiva com és el test de sang oculta en femta aconsegueix els mateixos resultats en termes de reducció de la mortalitat i de reducció de nous casos de càncer en comparació amb la colonoscòpia", ha explicat el doctor Antoni Castells, director assistencial del Clínic i cap del grup Oncologia gastrointestinal i pancreàtica de l'IDIBAPS.

El càncer de còlon és actualment el tumor amb més incidència a l'estat espanyol. La seva detecció precoç resulta essencial tant per diagnosticar la malaltia en fases inicials com per prevenir-la, ja que permet identificar i extirpar lesions precanceroses abans que evolucionin cap a un tumor maligne. Aquest tipus de càncer es desenvolupa a partir de pòlips que, si no es detecten i eliminen a temps, poden transformar-se en tumors malignes.

Participació més elevada amb el test de femta

L'estudi COLONPREV, pioner a nivell internacional, va dividir els participants en dos grups: un va ser convidat a realitzar-se una colonoscòpia directa i l'altre, el test immunoquímic fecal cada dos anys. Els resultats revelen que la participació va ser significativament més alta en el grup del test de femta (40%) que en el de la colonoscòpia (32%).

Pel que fa als resultats en salut, la mortalitat per càncer colorectal després de deu anys va ser pràcticament idèntica en ambdós grups: 0,22% en el grup de colonoscòpia i 0,24% en el de test de femta. "Amb aquestes participacions, les dues estratègies són equivalents", ha subratllat el doctor Castells.

Implicacions per al programa de cribratge català

A Catalunya, el programa de cribratge poblacional convida tots els homes i dones d'entre 50 i 69 anys a realitzar-se el test de sang oculta en femta cada dos anys. Actualment, la participació frega el 50%, lluny encara de l'objectiu europeu del 65%. El doctor Castells considera que els resultats d'aquest estudi poden animar més persones a participar-hi: "Creiem que aquest estudi, en clau local, pot incentivar la participació en el cribratge, veient que és un test fàcil, còmode de realitzar i que el 95% de les persones que participen en el programa s'estalvien la colonoscòpia".

Cal recordar que un resultat positiu en el test de femta no significa necessàriament tenir càncer. Entre l'1% i el 5% dels participants obtenen un resultat positiu i se'ls recomana fer-se una colonoscòpia per identificar la causa del sagnat, que en la majoria dels casos correspon a pòlips benignes o altres lesions digestives no canceroses.

Prioritats de futur en el cribratge

El programa de cribratge està pendent d'ampliar-se fins als 74 anys a l'estat espanyol, mentre que també s'està debatent si caldria avançar-lo als 45 anys arran de l'increment relatiu de casos en aquesta franja d'edat. El doctor Enrique Quintero, gastroenteròleg de l'Hospital Universitari de Canàries i coordinador de l'estudi, ha destacat que cal prioritzar l'ampliació als 74 anys i millorar la participació: "No podem passar a cribrar per sota dels 50 anys mantenint unes participacions baixes i que en algunes regions no arriben al 40% en la població de risc mitjà".

El projecte COLONPREV ha estat finançat per l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) i l'Instituto de Salud Carlos III, i els seus resultats representen un avenç significatiu en l'àmbit de la prevenció d'un dels càncers més freqüents a la nostra societat.