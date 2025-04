Detectats més de 400 nous casos a l’any de càncer de còlon i recte a Lleida

El departament de Salut destaca la importància de participar en el programa de diagnòstic precoç del càncer de còlon i recte, que compleix 15 anys. En aquest període, el 77% dels tumors detectats estaven en fases inicials i, per tant, amb millor tractament. El 2024, es van detectar més de 400 nous casos a les comarques lleidatanes.

Les estadístiques del càncer a Catalunya, publicades pel departament de Salut, indiquen que l’any passat es van diagnosticar 413 casos nous de còlon i recte a les comarques lleidatanes. És el tipus de tumor més freqüent entre els homes de la província, com en el conjunt de Catalunya, i el segon en el cas de les dones. Segons aquest informe, l’índex de supervivència se situa en la mitjana del global de tots els càncers, amb un 65,7% en homes i un 68,8% en dones. Per això, és de vital importància el diagnòstic precoç, la qual cosa s’aconsegueix amb el programa de cribratge poblacional, que compleix 25 anys des de la fase pilot i quinze des que va fer-se extensiu a tot el territori.

Un usuari informant-se sobre la recollida del kit per sotmetre’s a una prova. - ACN

Amb motiu del dia mundial d’aquest tumor, que se celebra avui, Salut fa balanç d’aquests quinze anys i assegura que entre el 2009 i el 2023 més de 3,6 milions de persones (45,56% del total de convidades) han participat en el programa i s’han pogut detectar 6.359 casos, la gran majoria en fases inicials amb molt bon pronòstic amb tractament. El 2023, el programa va convidar 989.006 persones a participar a Catalunya. D’aquestes, ho van fer el 47%, per la qual cosa es van fer una prova de detecció de sang oculta a la femta. Això va permetre detectar 547 càncers de còlon i recte, dels quals el 77% estaven en fases inicials de la malaltia, moment en què és més fàcil curar-la.

Les estadístiques de Salut indiquen que el càncer de còlon i recte és la segona causa de mort per tumors tant en homes com en dones, amb una estimació de 138 morts el 2024 a Lleida.

Si es detecta a temps, és més fàcil de tractar i té més probabilitats de curació. Així mateix, és freqüent que no produeixi cap molèstia fins que la malaltia està avançada, de manera que un diagnòstic precoç allarga la supervivència fins al noranta per cent, en fases inicials. Per aquest motiu, és important que si es presenten símptomes com sang en les deposicions, canvis en els hàbits intestinals durant més de sis setmanes, pèrdua de pes o cansament inexplicables o malestar abdominal persistent, es consulta amb un professional sanitari.

Invitació cada dos anys per a una prova de sang oculta a la femta

El programa de detecció precoç es dirigeix als homes i les dones de 50 a 69 anys que reben cada dos anys una carta convidant-los a fer-se una prova per a la detecció de sang oculta a la femta. Aquesta prova es recull i s’entrega als centres d’atenció primària o a les oficines de farmàcia. Si la prova és positiva, es fa un estudi del còlon amb una colonoscòpia. Està pendent d’ampliar-se fins als 74 anys a l’Estat i es discuteix si caldria avançar-ho als 45, a l’augmentar els casos.