Esther Verdaguer, psicòloga: "Les nenes i dones tendeixen més a emmascarar els símptomes més singulars de l’autisme"

Publicat per ep Creat: Actualitzat:

Les nenes i dones tendeixen més a emmascarar els símptomes més singulars del trastorn de l’espectre autista (TEA), "el que es tradueix en una dificultat més gran per al diagnòstic, al qual moltes d’elles, arriben en l’edat adulta", indica la psicòloga Esther Verdaguer, qui considera que "aquest fet té conseqüències pel que és fonamental conscienciar sobre neurodivergències, que són grans desconegudes per a bona part de la ciutadania".

Sobre això, destaca un estudi publicat el mes de febrer a Journal of Child Psychology and Psychiatry que revela que el 54,2 per cent de les dones amb TEA i el 40,9 per cent dels homes amb TEA van rebre almenys un diagnòstic psiquiàtric previ (els més comuns: TDAH, ansietat, depressió). A més, aquesta investigació indica que les dones amb un diagnòstic previ van ser diagnosticades d’autisme més tard que els homes amb la mateixa condició.

Una publicació prèvia editada per 'JCCP Advances' assegura que les adolescents amb TEIA presenten un risc més gran de problemes de salut mental (ansietat o depressió) que els nois amb els mateixos diagnòstics i que les noies neurotípiques.

Fins i tot fa relativament poc, es considerava que hi havia una dona amb TEA per cada quatre homes. Tanmateix, les xifres més recents, com les publicades a Neurologic Clinics, apunten a una proporció d’1 a 3 o, fins i tot, 1 a 2,5. "Sembla existir un biaix de gènere en el diagnòstic, el que significa que les nenes que compleixen criteris de TEA corren un risc desproporcionat de no rebre un diagnòstic clínic", afegeix Verdaguer.

Comorbiditats de les persones amb TEIA

El trastorn de l’espectre autista és una condició vinculada al desenvolupament cerebral que influeix en com una persona percep el món i es relaciona amb els altres, la qual cosa genera dificultats en les interaccions socials i la comunicació. "Les persones amb TEA presenten patrons atípics d’activitat i comportament. És habitual que presentin un comportament inflexible, mostrin gran atenció als detalls o presentin reaccions poc habituals a les sensacions. El terme 'espectre' es refereix a un ampli ventall de símptomes i gravetat", comenta Esther Verdaguer.

D’altra banda, és habitual que les persones amb TEA presentin comorbiditats: epilèpsia, depressió, ansietat i trastorn de dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH); així com comportaments problemàtics, com dificultat per dormir i autolesions. "El nivell intel·lectual varia molt, i va des d’un deteriorament profund fins casos amb aptituds cognitives altes", afegeix la psicòloga d’Itersia.