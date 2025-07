Un estudi ho ha confirmat: una anàlisi de sang pot detectar el risc d’Alzheimer

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Una anàlisi de sang pot detectar el risc de patir Alzheimer en persones amb símptomes de deteriorament cognitiu amb una precisió superior al 90%. Així ho ha confirmat un estudi liderat per l’Institut d’Investigació de l’Hospital del Mar de Barcelona i el BarcelonaBeta Brain Research Center (Bbrc) de la Fundación Pasqual Maragall, publicat recentment a la prestigiosa revista 'Nature Medicine'.

La investigació, desenvolupada en col·laboració amb les universitats de Gotemburgo i Lund (Suècia) i l’hospital i la universitat de Brescia (Itàlia), ha avaluat 1.767 persones per analitzar la utilitat de la detecció en sang del biomarcador phospho-tau217. Els resultats, donats a conèixer aquest dimecres, validen un sistema automatitzat i escalable denominat Luimpulse p-tau217, fabricat per l’empresa japonesa Fujirebio.

Aquest grup científic ja havia demostrat en estudis previs la capacitat d’aquest biomarcador per determinar el risc d’Alzheimer en la seua fase preclínica. Ara han aconseguit establir els nivells a partir dels quals es pot "assegurar" que una persona desenvoluparà la malaltia o és lliure de risc.

Una precisió comparable a les tècniques invasives

L’anàlisi automatitzada del biomarcador ha demostrat una precisió superior al 90% en pacients hospitalaris, comparable a l’obtinguda mitjançant punció lumbar, encara que s’ha observat una eficàcia menor en majors de 80 anys i en pacients procedents d’atenció primària.

Marc Suárez-Calvet, metge adjunt del Servei de Neurologia de l’Hospital del Mar i investigador del BarcelonaBeta Brain Research Center, explica que aquesta tècnica permet determinar quines persones han de sotmetre’s a altres proves complementàries, com la punció lumbar o un PET, i qui no requereix més proves. No obstant, subratlla que "els resultats han de ser interpretats per un neuròleg o un altre professional especialitzat, després de l’adequada valoració neurològica i mai com una prova aïllada."

Diagnòstic més accessible i econòmic

Un dels grans avantatges d’aquesta nova eina diagnòstica és que la detecció dels nivells de phospho-tau217 pot realitzar-se de forma senzilla a qualsevol laboratori clínic. Segons Pablo Villoslada, cap del Servei de Neurologia de l’Hospital del Mar, això facilitarà un diagnòstic "encertat i precoç", garantint l’accés equitatiu a cures i tractaments.

A més, l’estudi demostra que aquesta tècnica pot reduir significativament els costos associats al diagnòstic de l’Alzheimer, amb un estalvi d’entre el 60% i el 81% en comparació amb les proves actuals. Aquest impacte econòmic, combinat amb la seua aplicabilitat a gran escala, podria revolucionar l’accés al diagnòstic primerenc d’aquesta malaltia neurodegenerativa.

Els investigadors assenyalen, no obstant, que seran necessaris nous estudis per implementar completament aquesta tècnica a la pràctica clínica habitual. Malgrat això, els resultats obtinguts representen un avenç significatiu en la batalla contra l’Alzheimer, oferint una eina diagnòstica més accessible, menys invasiva i més econòmica que les actuals.