Augment del càncer colorectal en joves: revelada una possible causa
Una investigació internacional apunta que podria deure’s a una infecció en la infància produïda per algunes soques d’E. coli
La incidència del càncer colorectal entre adults menors de 50 anys s’ha duplicat cada dècada durant els últims 20 anys sense una explicació clara, fins ara. Un equip internacional d’investigadors ha identificat que una infecció bacteriana durant la infantesa podria ser la responsable d’aquesta preocupant tendència mundial.
La investigació, publicada aquest dimecres a la revista Nature, és fruit de la col·laboració entre la Universitat de Califòrnia a San Diego, el Wellcome Sanger Institute (Regne Unit) i l’Agència Internacional per a la Investigació sobre el Càncer de l’OMS. El treball, liderat per l’investigador espanyol Marcos Díaz Gay, actual director del Grup de Genòmica Digital del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO), assenyala a la toxina bacteriana 'colibactina' com a possible culpable.
Aquesta toxina, produïda per algunes soques d’Escherichia coli que habiten al còlon i recte, té la capacitat d’alterar l’ADN cel·lular. Els científics han demostrat que l’exposició primerenca a aquesta toxina deixa una firma genètica distintiva a les cèl·lules del còlon, sent el primer estudi que confirma un augment substancial de mutacions relacionades amb aquesta toxina en casos de càncer colorectal d’aparició primerenca.
Les mutacions apareixen a edat primerenca
La troballa revela que els efectes nocius de la colibactina comencen aviat. Les mutacions associades sorgeixen en una fase primerenca del desenvolupament tumoral, coincidint amb estudis previs que mostren que tals alteracions es produeixen en els primers 10 anys de vida.
"Si algú adquireix una d’aquestes mutacions impulsores als 10 anys, el desenvolupament del càncer colorectal es podria avançar dècades, i una persona podria patir-lo als 40 anys en lloc d’als 60", expliquen els investigadors, que adverteixen que, en cas de mantenir-se la tendència actual, el càncer colorectal podria convertir-se en la principal causa de mort per càncer en adults joves per a 2030.
Diferències geogràfiques significatives
L’estudi també ha identificat que certes 'firmes mutacionals’ són especialment freqüents en càncers colorectals d’alguns països, particularment Argentina, Brasil, Colòmbia, Rússia i Tailàndia. Això suggereix que factors ambientals locals podrien contribuir al desenvolupament de la malaltia, tot i que encara es desconeix quins són aquests factors específics.
Segons Díaz Gay, és possible que les causes variïn entre països, la qual cosa obre la porta a desenvolupar estratègies de prevenció adaptades a cada regió. Els investigadors continuen treballant per comprendre com ocorre la infecció per bacteris productors de colibactina i, el més important, com evitar-la o combatre-la.
Fins ara, l’increment de casos entre joves resultava desconcertant per a la comunitat mèdica, ja que aquests pacients no solen presentar antecedents familiars ni els factors de risc tradicionals com a obesitat o hipertensió, la qual cosa va portar als científics a buscar possibles causes entre carcinògens ambientals o infeccions microbianes, com que ara han identificat.