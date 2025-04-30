Avisen de problemes de telefonia en una part dels CAP de Catalunya
Per una caiguda del proveïdor de telefonia i Salut recomana telefonar al 061 davant de qualsevol consulta urgent o dubte
El Departament de Salut de la Generalitat avisa que una part dels centres d’atenció primària (CAP) de Catalunya no poden rebre ni emetre trucades per una caiguda del proveïdor de telefonia, segons ha informat aquest dimecres al migdia. La conselleria assenyala que els usuaris que experimentin problemes amb les trucades es poden adreçar al 061 Salut Respon davant de qualsevol consulta urgent o dubte de salut.