Aturades cardíaques sobtades: canvis que podrien prevenir la majoria dels casos
Un estudi xinès identifica 56 factors de risc no clínics
L’aturada cardíaca sobtada (SCA) es manté com una de les principals causes de mort a nivell mundial. Malgrat els avenços mèdics, aquesta condició continua representant un desafiament important per a la salut pública a causa de la seua alta mortalitat i aparició impredictible.
Un equip d’investigadors de la Universitat de Fudan, a Xangai, ha identificat 56 factors de risc no clínics associats a l’aturada cardíaca sobtada, segons revela un estudi publicat a la revista 'Canadian Journal of Cardiology'. La investigació aporta noves perspectives sobre com els hàbits quotidians i factors ambientals podrien jugar un paper determinant en la prevenció d’aquesta greu condició.
"Realitzem un estudi d’associació de tot l’exposoma, que examina la relació entre una àmplia gamma d’exposicions ambientals i els resultats de salut utilitzant dades del Biobanc del Regne Unit, seguit d’una aleatorització mendeliana per avaluar les relacions causals," explica Huihuan Luo, investigador principal i primer autor de l’article.
L’estil de vida com a factor clau en la prevenció
Els resultats de l’estudi suggereixen que eliminar un terç dels factors de risc més importants podria prevenir el 40% dels casos d’aturada cardíaca sobtada. Aquesta xifra augmentaria fins el 63% si s’eliminessin els dos terços més greus de tots els factors identificats.
Els hàbits de vida semblen ser els que més contribueixen a la prevenció, representant fins el 18% dels casos amb una eliminació exhaustiva de factors de risc. Entre les mesures preventives destaquen mantenir un pes saludable, controlar la pressió arterial i millorar el nivell educatiu.
Troballes sorprenents i controvertides
L’estudi ha identificat alguns factors protectors que resulten cridaners, com el consum moderat de xampany i vi blanc. Encara que els investigadors reconeixen la relació entre l’alcohol i les malalties cardiorespiratòries, assenyalen que els seus resultats suggereixen que certs tipus d’alcohol podrien tenir un efecte protector, encara que adverteixen que aquestes troballes no són concloents.
Una altra dada interessant és la relació entre el temps d’ús de l’ordinador i un menor risc d’aturada cardíaca sobtada, una cosa que contrasta amb la idea generalitzada que el sedentarisme és perjudicial per a la salut cardiovascular.
Respecte a l’exercici, l’estudi confirma que, encara que l’exercici vigorós puntual pot desencadenar un esdeveniment cardíac agut, l’activitat física regular de moderada a vigorosa redueix significativament el risc de patir una aturada cardíaca.
Factors destacats pels investigadors
Entre els factors més rellevants identificats en l’estudi es troben:
- Els patrons de son: tant la falta com l’excés de son s’associen amb més risc
- El nivell educatiu i socioeconòmic: un nivell més gran protegeix contra les aturades cardíaques sobtades
- L’estrès psicosocial: afecta negativament la salut cardíaca
- La ingesta de fruites: un consum regular s’associa amb menor risc
Recomanacions per a la salut pública
En vista d’aquestes troballes, els investigadors recomanen implementar estratègies de prevenció que incloguin la modificació de l’estil de vida, accions a nivell comunitari com la reducció de la contaminació i la planificació urbana, així com campanyes de conscienciació pública.
L’estudi suposa un avenç significatiu en la comprensió dels factors que influeixen en l’aturada cardíaca sobtada, ja que, a diferència d’investigacions anteriors basades en hipòtesis prèvies, ha analitzat una àmplia gamma d’exposicions ambientals i la seua relació amb la salut cardiovascular.