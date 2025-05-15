Advertiment dels ortodontistes: una mala mossegada pot provocar mal d’esquena i problemes digestius
Alerten sobre els efectes d’una mala alineació dental que van més enllà de l’estètic
La Societat Espanyola d’Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial (SEdO) ha llançat aquest 15 de maig, coincidint amb el Día Mundial de l’Ortodòncia, la campanya 'Mossega bé, viu millor', per conscienciar la població sobre els efectes negatius que una mossegada incorrecta pot tenir en la salut general. Els especialistes assenyalen que l’ortodòncia és una "eina clau" no només per millorar l’estètica dental, sinó per prevenir problemes com dolors cervicals, trastorns del son o digestions pesades.
"Corregir una mossegada no només millora el somriure, pot alleujar dolors cervicals, millorar la respiració durant el son i afavorir una digestió adequada. "Això és una cosa que el gran públic encara desconeix i que des de la SEdO volem visibilitzar en aquest Día Mundial de l’Ortodòncia", ha explicat Juan Carlos Pérez, president de la SEdO. Segons els experts, les desalineacions dentals poden desencadenar una sèrie de problemes que afecten funcions bàsiques com respirar, dormir, menjar o concentrar-se.
L’entitat destaca que cada vegada més professionals sanitaris reconeixen la importància de l’ortodòncia moderna, planificada per dentistes col·legiats, com a disciplina metgessa fonamental que transcendeix l’aspecte merament estètic.
Conseqüències d’una mala mossegada en la salut
Entre els principals problemes que pot ocasionar una mossegada incorrecta, els especialistes han identificat diversos trastorns. Una mossegada descompensada pot generar tensions a la mandíbula que s’estenen cap al coll i l’esquena, provocant contractures musculars i cefalees tensionals que afecten la qualitat de vida del pacient.
Així mateix, aquesta condició pot estar associada a l’apnea del son o a la respiració oral, la qual cosa afecta el descans nocturn i els nivells d’oxigenació durant el son, causant fatiga crònica. "Quan tractem correctament una maloclusió, no només corregim la posició de les dents. Estem afavorint un equilibri funcional en tot el sistema estomatognàtic, la qual cosa té una repercussió global en la salut del pacient," afegeix Pérez.
Els ortodontistes també alerten que una masticació deficient repercuteix directament en la digestió i en l’absorció de nutrients, podent derivar en molèsties gastrointestinals cròniques. A més, el desajust a la mossegada afavoreix la tensió mandibular, el bruxisme nocturn i la fatiga tant física com mental.
Importància del diagnòstic professional
Des de la SEdO adverteixen sobre els riscos d’utilitzar dispositius d’alineament dental sense control mèdic que es comercialitzen per Internet. Aquests tractaments "directe al consumidor", sense supervisió professional, "no només posen en risc les dents i genives, sinó que poden agreujar problemes funcionals ja existents o generar nous desequilibris difícils de revertir".
La campanya també posa èmfasi en la importància del diagnòstic primerenc i el tractament personalitzat, especialment en nens i adolescents. Els experts asseguren que moltes d’aquestes alteracions poden abordar-se amb menor complexitat si es detecten a temps, establint "un pla d’actuació progressiu, adaptat al creixement i desenvolupament del pacient, i evitar intervencions més invasives en el futur".