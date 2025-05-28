Premi per a infermeres lleidatanes
Pel seu treball sobre cures al congrés nacional de geriatria.
Les infermeres lleidatanes Cristina Garcia, Maria Àngels Costa, Iradia Gimeno i Laia Ribelles van ser premiades pel seu treball sobre cures al congrés nacional de geriatria.
Tallers científics de l'IRB
D'altra banda, al voltant de 750 alumnes de primer d’ESO de centres educatius de Lleida han fet els tallers científics de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida durant aquest curs. Concretament, s’han fet catorze sessions en les quals s’explicava les bases de la investigació en benefici de la salut. Els tallers constaven d’una sessió teòrica i una altra de pràctica.