SEGRE

Premi per a infermeres lleidatanes

Pel seu treball sobre cures al congrés nacional de geriatria.

Premien infermeres lleidatanes

Premien infermeres lleidatanesICS Lleida

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Les infermeres lleidatanes Cristina Garcia, Maria Àngels Costa, Iradia Gimeno i Laia Ribelles van ser premiades pel seu treball sobre cures al congrés nacional de geriatria.

Tallers científics de l'IRB

D'altra banda, al voltant de 750 alumnes de primer d’ESO de centres educatius de Lleida han fet els tallers científics de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida durant aquest curs. Concretament, s’han fet catorze sessions en les quals s’explicava les bases de la investigació en benefici de la salut. Els tallers constaven d’una sessió teòrica i una altra de pràctica.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking