Jessica González, experta en pneumologia de Lleida: “el 70% dels càncers de pulmó es diagnostiquen en estadis avançats, amb una supervivència mitjana del 12%”
El Servei de Pneumologia de Lleida presenta resultats esperançadors del seu programa pilot de cribratge, detectant tumors en estadis inicials amb possibilitat de curació
El diagnòstic precoç del càncer de pulmó podria marcar la diferència entre una supervivència del 12% i del 85%, segons destaca la doctora Jessica González, facultativa especialista del Servei de Pneumologia dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida. Actualment, el 70% dels càncers de pulmó es diagnostiquen en estadis avançats, quan les possibilitats de tractament efectiu són molt més limitades.
Des del maig del 2023, el programa pilot de cribratge impulsat per l'equip lleidatà ha examinat 385 pacients, aconseguint detectar 19 tumors pulmonars. La dada més rellevant és que 17 d'aquests casos s'han identificat en fases inicials, fet que ha permès tractar-los mitjançant cirurgia o radioteràpia amb resultats molt positius. "Els estadis inicials estan tots tractats i estan curats a dia d'avui", ha afirmat González.
Societat
Fre al càncer de pulmó
Laura García
Resultats superiors a altres programes
El projecte lleidatà destaca per la seva taxa de detecció del 4,9%, superior al 3% del projecte Cassandra, que també es va presentar al Congrés de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica celebrat a Bilbao. "La peculiaritat del nostre programa de cribratge és que se centra molt en pacients d'alt risc, que tinguin EPOC i emfisema o un nòdul pulmonar", ha explicat la doctora González.
Captació de voluntaris
L'equip mèdic continua buscant més participants per ampliar l'estudi. "Volem que més pacients s'animin a participar i per a això continuem promocionant-nos a les xarxes socials. També volem atreure més persones derivades des d'Atenció Primària", ha indicat la pneumòloga. Per facilitar aquesta captació, s'han elaborat fullets informatius per distribuir als Centres d'Atenció Primària.
Perfil dels participants
L'estudi se centra en persones d'entre 50 i 80 anys que durant 20 anys hagin fumat com a mínim un paquet al dia, així com exfumadors de fa menys de 15 anys. El protocol inclou un TAC de tòrax de baixa radiació, una anàlisi de sang i proves de funció respiratòria. El programa està finançat pel Servei de Pneumologia de Lleida amb el suport de l'IRBLleida.
Quant a l'impacte d'aquesta investigació a Lleida, la doctora González ha destacat que "és molt positiu, perquè s'està fent molt bé i amb bons resultats. A més a més, és molt encoratjador que la gent ens conegui". L'objectiu final és poder implantar aquest protocol de cribratge a tot el territori català per millorar les taxes de supervivència d'aquesta malaltia.