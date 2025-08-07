Un extens estudi ho revela: el consum de picant redueix riscos cardiovasculars
Una investigació xinesa de 21 anys associa la ingesta freqüent d’aliments picants amb un 11% menys de probabilitat de tenir malalties del cor i cerebrovasculars
Un extens estudi realitzat a Sichuan, província xinesa reconeguda per la seua gastronomia picant, ha revelat que el consum habitual d’aliments amb xili podria estar associat amb una menor incidència de malalties cardiovasculars i cerebrovasculars. La investigació, publicada recentment a la revista Chinese Journal of Epidemiology, va analitzar dades de més de 50.000 habitants durant més de dos dècades.
L’equip científic, format per especialistes del Col·legi Mèdic de Chengdu i diversos centres de prevenció de malalties de la regió, va avaluar múltiples factors relacionats amb el consum de picant des del 2004. Entre els aspectes analitzats destaquen la freqüència d’ingesta, la intensitat preferida, els mètodes de consum i l’edat d’incorporació del picant a la dieta habitual.
Els resultats són reveladors: les persones que consumeixen aliments picants sis o set vegades per setmana presenten un 11% menys de risc de patir malalties cardiovasculars i cerebrovasculars en comparació amb els qui amb prou feines inclouen el picant en la seua alimentació.
Beneficis segons el nivell de picant
L’estudi detalla que els beneficis varien segons la intensitat del picant consumit. Els qui prefereixen un nivell moderadament picant mostren una reducció del risc del 14%, mentre que els aficionats al picant intens experimenten una disminució del 9%, i els que opten per sabors suaument picants un 7%.
A més, les dades recollides suggereixen reduccions específiques en patologies concretes: un 14% menys de probabilitat de patir cardiopaties isquèmiques, un 12% menys de risc en malalties cerebrovasculars i fins un 15% menys en casos d’ictus isquèmics.
Mecanismes pendents d’aclarir
Els investigadors han assenyalat que, malgrat els prometedors resultats, encara no s’han identificat amb precisió els mecanismes biològics que expliquen aquestes associacions. Aquesta incertesa es deu parcialment a la falta de dades sobre quantitats exactes consumides, freqüència diària o tolerància individual al picant.
Tanmateix, una troballa rellevant és que els beneficis apareixen independentment de la forma en què es consumeix el bitxo, ja sigui fresca, seca, en oli o en format de salses picants.
Aquest treball coincideix amb investigacions prèvies realitzades a la Xina que destaquen el paper de la capsaicina com a component actiu del picant, capaç de dilatar els vasos sanguinis i contribuir a la reducció de la pressió arterial, un dels factors de risc més importants en les malalties cardiovasculars.