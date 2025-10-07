El Govern espanyol legalitza el cannàbis medicinal per malalties com el dolor crònic
El Consell de Ministres aprova un decret que permet l'ús terapèutic en casos de dolor crònic, epilèpsia, esclerosi múltiple i efectes de la quimioteràpia
El govern espanyol ha donat llum verda aquest dimarts a la regulació de l'ús medicinal del cànnabis mitjançant l'aprovació d'un reial decret que permetrà utilitzar preparats estandarditzats com a alternativa terapèutica en determinades patologies. La mesura autoritza aquests preparats per a pacients que pateixen dolor crònic, epilèpsia greu, espasticitat associada a l'esclerosi múltiple o efectes adversos derivats de la quimioteràpia, situacions on els medicaments convencionals resulten insuficients. Segons estableix la normativa, les fórmules hauran de ser prescrites exclusivament per especialistes dins l'àmbit hospitalari.
Des del Ministeri de Sanitat, dirigit per Mónica García, han qualificat aquesta iniciativa com un "pas decisiu" en la integració del cànnabis medicinal al sistema sanitari espanyol. El departament ha emfatitzat que les fórmules elaborades a partir de preparats estandarditzats representen una alternativa amb "potencial valor terapèutic", sempre sota una "estricta supervisió mèdica i farmacèutica" que garanteixi tant l'eficàcia del tractament com la seguretat del pacient. Aquesta regulació arriba després d'anys d'estudis que han demostrat els beneficis avalats per diversos organismes internacionals en el tractament de determinades condicions mèdiques.
Un model flexible basat en evidència científica
Una de les característiques més destacables del reial decret és que no estableix un llistat tancat d'indicacions terapèutiques. En comptes d'això, determina que els usos clínics autoritzats i les condicions específiques d'elaboració, dosificació i prescripció es fixaran en monografies que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) publicarà al Formulari Nacional en un termini màxim de tres mesos.
Aquest enfocament flexible permetrà una actualització contínua basada en els avenços científics i l'evidència clínica disponible, obrint la porta a futures incorporacions de noves indicacions terapèutiques.
Protocol estricte de prescripció i seguiment
El decret estableix un rigorós protocol per garantir l'ús adequat d'aquests preparats. L'elaboració es realitzarà únicament en serveis de farmàcia hospitalària degudament autoritzats, mentre que el seguiment del tractament serà una responsabilitat compartida entre el metge prescriptor i el servei farmacèutic. Ambdós professionals hauran d'avaluar periòdicament l'eficàcia del tractament i la possible aparició d'efectes adversos.
Per als casos excepcionals de pacients en situació de vulnerabilitat, dependència o amb dificultats geogràfiques per accedir als centres hospitalaris, el decret contempla la possibilitat que les comunitats autònomes estableixin mecanismes de dispensació no presencial, garantint així l'accés equitatiu a aquests tractaments per a tots els pacients que ho necessitin.