Les UCI de Lleida redueixen l'estada mitjana a només 5 dies: "som referents en aquestes pràctiques"
Els hospitals lleidatans apliquen tècniques avançades de sedació que han disminuït un 43% les traqueostomies respecte a la mitjana estatal durant el 2025
Els hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida han aconseguit reduir l'estada mitjana dels pacients a les UCI fins als 5 dies gràcies a l'aplicació de tècniques innovadores de sedació. Aquest notable avenç s'ha produït mitjançant l'ús de fàrmacs i tècniques de sedació monitorades específicament adaptades a cada pacient, evitant així l'acumulació de sedants i facilitant un despertar més ràpid i en millors condicions tant físiques com cognitives.
Un dels èxits més destacats d'aquesta metodologia ha estat la disminució d'un 43% en les traqueostomies realitzades als pacients crítics en comparació amb la mitjana estatal. Aquest assoliment està sent compartit actualment amb més de 150 professionals sanitaris que participen en el curs SEDUCI 2025, que s'està desenvolupant a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on aprenen estratègies avançades de sedació, analgèsia i maneig del delírium en pacients crítics.
El Dr. Jesús Caballero, director clínic territorial de Crítics de Lleida, ha subratllat la importància estratègica d'aquestes pràctiques, afirmant que no només ajuden els pacients a superar la malaltia crítica, sinó que també garanteixen una major supervivència i millor qualitat de vida després de l'alta de l'UCI. Caballero ha remarcat que els hospitals lleidatans s'han convertit en referents nacionals i internacionals en aquestes tècniques gràcies a la feina dels seus equips professionals.
El monitoratge personalitzat millora la recuperació
La clau d'aquest èxit radica en el monitoratge constant tant del cos com del cervell del pacient, que permet als professionals sanitaris avaluar com responen a les diferents tècniques de sedació i analgèsia. Aquest enfocament evita l'acumulació innecessària de medicaments al cos i facilita que el pacient pugui despertar-se de l'estat de sedació en condicions òptimes, accelerant així el seu procés de recuperació i reduint significativament el temps d'estada a l'UCI.
Durant el darrer any, les UCI dels hospitals lleidatans han atès aproximadament 1.580 pacients, distribuïts entre l'Arnau de Vilanova (1.340) i el Santa Maria (240). Aquestes xifres demostren la important tasca que realitzen aquests centres sanitaris en l'atenció a pacients crítics a la província de Lleida.
Curs SEDUCI 2025: formació especialitzada per a professionals
El Curs SEDUCI 2025, que se celebra aquest dimarts i dimecres a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, reuneix més de 150 professionals sanitaris de diverses especialitats com medicina intensivista, infermeria, farmàcia, fisioteràpia i teràpia ocupacional. L'objectiu principal d'aquesta formació és proporcionar coneixements teòrics i pràctics sobre estratègies avançades de sedació, analgèsia i maneig del delírium en pacients crítics.
Aquest esdeveniment formatiu compta amb el suport i aval de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC), el Col·legi de Metges de Lleida (COMLL) i el Col·legi d'Infermeres de Lleida (COILL), consolidant així la importància d'aquestes tècniques innovadores en el tractament de pacients crítics i el paper pioner dels hospitals lleidatans en aquest àmbit de la medicina intensiva.